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Dünya

Okyanusta kaybolan denizciler iki ay sonra bulundu

Deniz Kılınç / 27 Ekim, İstanbul (DHA) - Hem karada hem suda ilerleyebilen ABD gemisi Ashland, rotalarından çıkarak Pasifik Okyanusu'nda kaybolyan iki denizciye ulaşarak, kurtardı

27 Ekim 2017 19:12

Deniz Kılınç / 27 Ekim, İstanbul (DHA) - Hem karada hem suda ilerleyebilen ABD gemisi Ashland, rotalarından çıkarak Pasifik Okyanusu\'nda kaybolyan iki denizciye ulaşarak, kurtardı.
Honolulu\'lu iki denizci Jennifer Appel, Tasha Fuiaba ve köpekleri, geçen bahar mevsiminde, Honolulu\'dan Tahiti\'ye doğru yola çıkmışlardı.
Yelkenli tekneyle, 30 Mayıs\'ta kötü hava koşulları altında ilerlerken motorları arızalanan denizciler, yolculuğu tamamlayabilme umuduyla yollarına devam ettiler.
Appel ve Fuiaba, yolculuklarının ikinci ayında sıkıntılı durumlar yaşamaya başlayıp yardım çağrısında bulundu. Fakat yelkenlileri diğer deniz araçlarına veya kıyıya yakın olmadığı için çağrıları cevapsız kaldı.
Tayvanlı bir balıkçı gemisi tarafından 24 Ekim\'de bulunan Appel ve Fuiaba\'nın, Japonya\'nın yaklaşık 1500 kilometre güneydoğusunda olduklarını öğrendi.
Balıkçı gemisinin Guam Sahil Güvenlik Birimi\'ni aramasıyla başlayan kurtarma çalışmaları, Guam\'daki görevlilerin Taipei Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Japonya Koordinasyon Merkezi ve Honolulu\'da bulunan Birleşmiş Koordinasyon Merkezi\'ni aramalarıyla başlamış oldu.
Bölgeye yakın bir alanda rutin bir dağıtım görevinde olan Ashland yardım çağrısını kabul etti. Rekor bir hızla 25 Ekim\'de sabah saatlerinde denizcilere ulaşan Ashland Donanması, yaptıkları incelemeden sonra Appel ve Fuiaba\'nın yelkenlisini güvenli bulmadı ve denizcileri Ashland\'e davet etti.
Jennifer ve Appel, yanlarına aldıkları bir yıllık yiyecek deposu ve su arıtıcıları sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi.
Appel, \"ABD Donanması\'nın yardımları için minnettarız. Bu zor aylardan sonra ufukta ABD gemisi görmek bizi gururlandırdı. Şu an onların sayesinde hayattayız\" dedi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
Açık denizde bir yelkenli

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