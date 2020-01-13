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Çevre

Okyanusta en büyükten en küçüğe tüm plastikleri toplayabilen bir taşıt geliştirildi

Mikroplastikleri bile yakalayabilen cihaz okyanus temizliği için bir ilk olma özelliği taşıyor

13 Ocak 2020 11:23

Hollandalı bilim insanları Büyük Pasifik Çöp Alanı'nda ilk kez büyük plastiklerden mikroplastiklere kadar atıkları toplayabilen bir taşıt geliştirdi. 

Ocean Cleanup isimli bir şirket 7 yıldır okyanuslarda biriken tüm plastik atıkların toplanabileceği bir cihaz üzerinde çalıştı. Hollandalı bilim insanları Ekim 2019'da ilk kez Büyük Pasifik Çöp Alanı'nda bir cihaz sayesinde suyun dibinde bulunan mikroplastiklere kadar bütün atıkları toplayabilen bir cihaz geliştirdi. 

Geliştirilen cihazın U şeklinde bir seti suyun dibine ağ gönderiyor. Hızlı hareket eden nesneleri de yakalayabilen ağın şu ana kadar balıklara bir zarar vermediği, balıkların kaçabildiği görüldü. 

Ocean Cleanup kurucusu Boyan Slat, okyanustaki plastikleri toplayabildiklerini duyurduğu Twitter mesajında cihazın topladığı çöplerin de fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta suyun dibinden çıkarılan tekerleğe dikkati çekti. 

Özellikle mikroplastikler okyanus diplerine çöktüğü için toplanmaları uzun yıllardır aşılmaya çalışılan bir sorundu. 

 

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