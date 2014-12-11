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Yaşam
Deutsche Welle

Okyanuslarda 269 bin ton plastik çöp var

Birçok canlı için tehdit oluşturan plastik çöpler okyanuslarda birikmeye devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre okyanuslarda 269 bin ton plastik çöp yüzüyor.

11 Aralık 2014 14:36


Uluslararası bilim dergisi Plos One'da yayımlanan araştırma için bilim insanları, 2007-2013 yılları arasında başlıca akıntılarının güzergahlarında 24 araştırma gezisi düzenledi. Birçok farklı ülkeden gelen bilim insanlarından oluşan araştırmacı grubu söz konusu tahmini rakama Avustralya kıyıları, Akdeniz ve Bengal Körfezi'nin de aralarında bulunduğu araştırma noktalarından topladıkları verilerden ulaştı.

Bilim insanlarına göre plastik çöpler daha çok okyanus kıyılarında toplanırken, plastik çöp partikülleri ise akıntılarla diğer noktalara taşınıyor. Araştırmacılar bu sayede tüm ekosistemin bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekiyor. Araştırmacıların altını çizdiği bir başka nokta ise plastik poşet partiküllerinin aynı zamanda hayvanlar yoluyla gıda zincirine de karışıyor olması. Ayrıca birçok canlı da plastik poşetlere takıldığı için telef oluyor.

Uzmanlar poşetlerin oluşturduğu zararlı mikroskobik partiküllerin yüzlerce yıl yok olmadığına vurgu yapıyor. Plastik poşetlerin azaltılması konusu halihazırda Avrupa Birliği'nin de gündeminde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BirçokPlos OneAvustralyaAkdenizBengal KörfeziAvrupa BirliğiWelle Türkçe DW/AFP BW/GA

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