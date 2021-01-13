"Okyanuslar, 2020 yılında kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştı; aşırı hava olaylarının önünü açtı"

Bilim insanları, Dünya genelinde okyanusların 2020 yılında kayıtlı tarihin en sıcak seviyesine ulaştığını tespit etti. Okyanuslardaki ısınmanın iklim krizinin etkilerinden biri olan ekstrem hava olaylarını tetiklediği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, karbon emisyonları tarafından hapsedilen sıcaklığın yüzde 90'ınından fazlası okyanuslar tarafından emilerek iklim krizinin büyük etkilerinden birini oluşturuyor.

Bilim insanları okyanusların en sıcak beş yılının 2015'ten bu yana kaydedildiğini açıkladı. 2020 ise kaydedilen tarihte okyanusların en sıcak olduğu yıl oldu. Okyanuslar ve denizlerde sıcaklık arttıkça fırtınalara daha çok enerji yüklendiği; sonuçlarının da daha ağır olduğu vurgulandı. 2020 yılında Atlantik'te 29 tropikal fırtına meydana geldi.

Okyanuslarda sıcaklığın artmasının aynı zamanda yağmur dengelerini de bozduğu; bunun ya sel ya da orman yangını gibi felaketlere yol açtığı belirtildi.

Daha sıcak okyanusların deniz seviyelerinde artışa da neden olacağını vurgulayan bilim insanları, bu yüzyılın sonuna kadar deniz seviyelerinin 1 metre kadar artacağını ve bunun 150 milyon insanı tehlikeye atacağını belirtti.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina önlemleri 2020 yılında karbon emisyonlarının yüzde yedi oranında, rekor derecede düşmesine neden oldu. Ancak bilim insanlarına göre, iklim kriziyle mücadele etmek için bu oran hiç yeterli değil.