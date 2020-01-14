Okyanuslar 2019'da tarihte kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştı

İklim kriziyle birlikte okyanuslar da ısınmaya devam ediyor. Bilim insanları 2019'da okyanusların tarihte kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştığını bildirdi.

Euronews'in haberine göre, Dünya genelinde fosil yakıtlardan gelen ve atmosferde sıkışmış olan gazların oluşturduğu sera etkisi ile meydana gelen ısının yüzde 93'ü okyanuslarda birikiyor. Son yıllarda okyanusların ne kadar ısındıklarını ölçmek de bilim insanları için küresel ısınma oranı hakkında doğruluyu yüksek bilgi anlamına geliyor.

Sera etkisi ile meydana gelen ısının yüzde 93'ü okyanuslarda birikiyor

Dünyanın dört bir yanından uzmanların oluşturduğu ekip, Çin'in Atmosferik Fizik Enstitüsü (Iap) tarafından derlenen verilerini inceleyerek yaptıkları araştırmada, küresel ısınma nedeniyle okyanusların 2017'den bu yana 1981-2010 yılları arasındaki okyanus sıcaklık ortalamasının çok üstünde değerlere ulaştığını belirtti.

"Son 25 yılda dünya okyanuslarına koyduğumuz ısı miktarı 3,6 milyar Hiroşima atom bombası patlamasına eşit" diyen bilim insanları ayrıca deniz seviyesinin 2 bin metre altında yükselen sıcaklığın okyanus ekosisteminde yaşayan canlıların yaşamlarını da tehlikeye attığına dikkat çekti.

Bilim insanları, Avustralya'yı aylardır kavuran orman yangınları gibi felaketler ile okyanusların ısınması arasında açık bir bağlantı olduğunu da söylüyor.