Okyanus ortasında 26 saat süren yaşam mücadelesi

ABD’nin Alaska eyaletinde küçük teknelerinin dev bir dalgayla alabora olmasıyla iki balıkçının dondurucu suda yaşam mücadelesi başladı.

26 saat 8 derecedeki suda kaldıktan sonra kurtarılan Ryan Harris korku dolu saatlerini ve arkadaşı Stonie Huffman ile okyanusta birbirlerini nasıl kaybettiklerini İngiliz Daily Mail gazetesine anlattı.

Ters dönen tekneye tutunan iki arkadaş can yeleklerinin yardımıyla suyun üzerinde kalmaya çalıştı.

Tekneden düşen çöp bidonuna tutunan ikiliden Huffman bir süre sonra dalgalar sebebiyle Harris’ten uzaklaşarak gözden kayboldu.

'Benim adım Ryan ve burada ölmeyeceğim'

Karanlık bastırınca çöp bidonunun içine oturmayı başaran 19 yaşındaki Harris gece boyunca şarkı söyleyerek hayatta kalmaya çalıştı.

Harris yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: “Kendi kendime saatlerce şu cümleyi tekrarladım: Benim adım Ryan Harris ve burada ölmeyeceğim.”

Arkadaşlarının sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle ikili için arama çalışmaları başlatıldı.

Balıkçıları helikopter ve teknelerle arayan ekipler kaybolduktan 26 saat sonra ikiliye ulaştı.

Yardım ekipleri Harris’in çöp bidonunun içinde akıntıya kapılmış olarak bulunduğunu bildirirken Huffman’ı ise civardaki bir adaya ulaşarak kurtulduğunu kaydetti.