T24 LogoT24 Logo
Çevre

Okyanus gürültüsü balinalara yaramıyor

Okyanusların, balinalar, yunuslar ve diğer memeliler için çok gürültülü olduğu bildirildi.

15 Eylül 2008 03:00

Okyanusların, balinalar, yunuslar ve diğer memeliler için çok gürültülü olduğu bildirildi. Uluslararası Hayvan Sağlığı Fonu'nun yayımladığı rapor, okyanuslardaki gürültünün, bu hayvanların iletişimine engel olduğunu ve beslenmelerini bozduğunu ortaya koydu.

Raporda, bazı bölgelerde okyanustaki ses seviyesinin her on yılda ikiye katlandığı, önleyici tedbirlerin başarısızlığa uğradığı ve bazı memeli deniz hayvanlarının toplu ölümleriyle deniz radarının ilişkisi olduğu belirtildi.

Gemilerin motorları ve pervanelerinin, petrol ve gaz araştırmalarında kullanılan sismik havalı silahların yarattığı gürültünün, bu hayvan türlerini rahatsız edebilecek bir dizi frekans doğurduğu ifade edilen raporda, fonun İngiltere yöneticisi Robbie Marsland'in, "İnsanlık, kelimenin tam anlamıyla deniz memelilerinin sesini bastırıyor" yorumuna yer verildi.

Balina ve yunuslar, tam olarak anlaşılmasa da yaşamlarını sürdürebilmek için açıkça önemli olan sesler kullanıyorlar. Mavi ve kambur balinalar, suda binlerce kilometre yol alan alçak frekanslı, yunuslar ve dişli balinalar, avın yerini belirlemek için yüksek frekanslı sesler çıkarıyor.

"Okyanusun Sesi: Sesi Kesin" başlıklı raporda, mavi balinaların seslerinin etkili olduğu alanın, motorlu ticari gemicilik döneminden öncekinin yalnızca yaklaşık onda biri kadar olduğuna dikkat çekildi. Raporda, hassas bölgelerde yüksek-enerjili deniz radarları ve sismik havalı silahların kullanımının tamamen yasaklanması gerektiği kaydedildi.

İlgili haberler:

Phuket'te balina seferberliği
Küresel ısınma balinalara yaramadı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24