Okyanus gürültüsü balinalara yaramıyor

Phuket'te balina seferberliği

Küresel ısınma balinalara yaramadı

Okyanusların, balinalar, yunuslar ve diğer memeliler için çok gürültülü olduğu bildirildi. Uluslararası Hayvan Sağlığı Fonu'nun yayımladığı rapor, okyanuslardaki gürültünün, bu hayvanların iletişimine engel olduğunu ve beslenmelerini bozduğunu ortaya koydu.Raporda, bazı bölgelerde okyanustaki ses seviyesinin her on yılda ikiye katlandığı, önleyici tedbirlerin başarısızlığa uğradığı ve bazı memeli deniz hayvanlarının toplu ölümleriyle deniz radarının ilişkisi olduğu belirtildi.Gemilerin motorları ve pervanelerinin, petrol ve gaz araştırmalarında kullanılan sismik havalı silahların yarattığı gürültünün, bu hayvan türlerini rahatsız edebilecek bir dizi frekans doğurduğu ifade edilen raporda, fonun İngiltere yöneticisi Robbie Marsland'in, "İnsanlık, kelimenin tam anlamıyla deniz memelilerinin sesini bastırıyor" yorumuna yer verildi.Balina ve yunuslar, tam olarak anlaşılmasa da yaşamlarını sürdürebilmek için açıkça önemli olan sesler kullanıyorlar. Mavi ve kambur balinalar, suda binlerce kilometre yol alan alçak frekanslı, yunuslar ve dişli balinalar, avın yerini belirlemek için yüksek frekanslı sesler çıkarıyor."Okyanusun Sesi: Sesi Kesin" başlıklı raporda, mavi balinaların seslerinin etkili olduğu alanın, motorlu ticari gemicilik döneminden öncekinin yalnızca yaklaşık onda biri kadar olduğuna dikkat çekildi. Raporda, hassas bölgelerde yüksek-enerjili deniz radarları ve sismik havalı silahların kullanımının tamamen yasaklanması gerektiği kaydedildi.