Okyanus dibinden gelen seslerin sırrı çözüldü

İngiltere’de yayımlanan bir araştırmaya göre, Güney Okyanusu’nun dibinden gelen ve on yıllardır çözülemeyen "vakvaklama" sesinin sırrı çözüldü. Akustik kayıt araçları ile yapılan ölçümler, söz konusu sesleri Antarktika minke balinalarının çıkardığını ortaya koydu.

Araştırma sonuçları İngiltere'deki Royal Society bünyesindeki Biology Letters dergisinde yayımlandı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi uzmanlarından Dr. Denise Risch, yıllar boyunca seslerin kaynağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürüldüğünü belirterek, "Hiç kimse şimdiye kadar sahiden bu türün sesleri ürettiğini gösteremedi" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, garip sesler ilk defa yaklaşık 50 yıl önce fark edilmişti. Alçak frekanslı 'ördek vakvaklamasına' benzetilen sesler, Antarktika ve Batı Avustralya civarında defalarca tespit edildi. Araştırmacılar, bu seslerin deniz canlılarından veya gemilerden geliyor olabileceği varsayımlarına inanıyordu.

Son yapılan araştırmalar sonucunda, gizemli seslerin minke balinalarından geldiği belirlendi. 2 minke balinasına 2013 yılında takılan akustik kayıt cihazları, sesin kaynağının bu hayvanlar olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar henüz balinaların bu sesleri niye çıkardığını bilmiyor. Tek bilinen, balinaların beslenmek için derin sulara dalmadan önce, deniz yüzeyine yakın oldukları sırada bu sesleri çıkardıkları.

Dr. Risch şöyle diyor: "Böylece göç zamanlarını, bu hayvanların ne zaman Antarktika sularında belirip ne zaman burayı terk ettiklerini bulabiliriz ki böylece göç alışklarınları, farklı bölgelerde görece bolluk içinde oluşları ve bu bölgeler arasında nasıl hareket ettikleri üzerine bilgi sahibi olabiliriz."

Alfred Wegener Enstitüsü'nün Antarktika'daki PALAOA istasyonundaki kayıtlar, başka bir gizemli sesin kaynağının belirlenmesini de sağladı. Bulgulara göre, "bloop" denilen diğer sesin kaynağı, kırılan buz kütleleri.