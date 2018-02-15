Okyanus altında 7 bin 300 yıllık yanardağ tespit edildi; patlarsa 100 milyon insanı öldürebilir!

Japonya’daki Kobe Üniversitesi’nden bilim insanları Kyushu Adası yakınlarındaki Kikai Caldera'da denizin altında patlamaya hazır bir süper yanardağ bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar, hiçbir belirti göstermeden patlama ihtimalinin yüksek olduğu yanardağın gelecek 100 yılda en az 100 milyon kişiyi öldürebileceğini duyurdu.

Japonya’daki Kobe Üniversitesi’nde bulunan Kobe Okyanus Tabanı Araştırma Merkezi’nde (KOBEC) görevli bilim insanları bir araştırma hazırladı. Araştırmanın sonunda bölgenin altında 7300 yıl önce oluşmuş bir süper yanardağ bulunduğu tespit edildi.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre Kyushu Adası’nın güneyinde bulunan ve Kikai Caldera’nın güneyinde okyanusun altında bulunan yanardağın hiçbir belirti göstermeden patlayabileceğinden endişe ediliyor.

Uzmanlar, süper yanardağın patlaması durumunda en az 100 milyon kişiyi öldürebileceğini iddia ederken, “Fakat bu yanardağın gelecek 100 yıl içerisinde patlama ihtimali %1” ifadesini kullandı. Tespit edilen yükseltide 32 metreküplük magma bulunduğu açıklanırken, yükseltinin 10 kilometre genişliğinde ve 600 metre yüksekliğinde olduğu kaydedildi.

KOBEC tarafından yapılan araştırmada, aynı süper yanardağın 7300 yıl önce Japonya’nın güneyindeki Jomon uygarlığını yok ettiği belirtildi. Jomon uygarlığı ilk Japon topluluğu olarak bilinen grup olarak balıkçılık ve avcılıkla uğraşıyordu. Yanardağ patlamasının gerçekleşmesi durumunda Japonya’nın güneyinde ve Tayvan ve Çin’de tsunami gerçekleşebileceği kaydedildi.

Araştırmada, “Süper patlamalar milyonlarca yılda zaman zaman görülür” ifadesi kullanıldı. Araştırmayı yürüten Profesör Yoshiyuki Tastsumi, Mainichi gazetesine konuştu. Tastsumi, “Devasa bir patlamanın gerçekleşmesi durumunda en kötü senaryoda yaklaşık 100 milyon kişi hayatını kaybedebilir. Fakat bunun gerçekleşmesi gelecek 100 yılda %1’dir” dedi.