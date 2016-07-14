Okuyucular, haber sitelerini nasıl değerlendiriyor?

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) "Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Aktif Takipçi-İzleyici Algı Araştırması" bulgularını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre “Ana akımda değinilmeyen her konuda haber” kategorisinde katılımcıların yüzde 94'ü "Ana akımda değinilmeyen her konuda haber" kategorisinde bianet'i, yüzde 91 Diken'i, yüzde 88 ise T24'ü seçti.

Bianet'in derlemesine göre araştırmanın sonucu özetle şöyle:

* Takipçilerin yüzde 53’ü sürekli çevrimiçiyim diyor, günde bir saatten daha az internete bağlanan neredeyse kimse yok.

* Araştırmaya katılanların yüzde 71’i internete mobil cihazlarla bağlanılıyor, cihazlarda ise “akıllı telefonlar” ilk sırada yer alıyor.

* Takipçilerin yüzde 68’i sosyal medya hesaplarını 2007 yılı sonrasında açmış; sosyal medyayı ağırlıklı olarak haber ve bilgi paylaşımı için kullanıyorlar (%94), yarıdan fazlası (%54) aktivizm merkezli paylaşımlar için sosyal medyayı kullanıyor.

* Yüzde 94 ile en çok Twitter takip ediliyor. Twitter’ı yüzde 74 ise Facebook ve yüzde 64 ile YouTube takip ediyor.

* Sosyal medyayı hangi amaçla kullandıklarına yönelik soruya verilen yanıtlarda ilk sırada haber ve bilgi takibi yer alıyor. Bunu haber ve bilgi paylaşımı ile aktivizm takip ediyor.

* En çok beğenilen ve takip etmekten hoşlanılan internet haber portallarında ilk üç sırada Diken, T24 ve Bianet, yurttaş haberciliği odaklı mecralarda ise Ötekilerin Postası, Jiyan, 140journos ve Dokuz8HABER yer alıyor.

Facebook’tan en çok Demokrat Haber, Twitter’dan Diken, internet sitesi üzerinden de bianet takip ediliyor.

* Takipçilerin yüzde 41’i bugüne kadar yurttaş haberciliği odaklı mecralara ve internet haber portal ve gazetelerine destek olduğunu söylüyor. Bu destekte ilk sırada haber içeriği sağlama yer alıyor. Ardından maddi destek ile bilgi-kapasite desteği geliyor.

* Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü bu platformlara destek olmaya hazır olduğunu söylüyor. En çok destek verilmek istenen kategori ise haber içeriği sağlama.

* Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı, 1 Kasım Genel Seçimleri sonrasında bu alternatif platformları daha çok takip etmeye başladığını söylüyor. Araştırmaya katılanların yurttaş haber platformlarını takip etme sebeplerinde ilk sırada “ana akıma güvenmeme”, “doğru/sağlıklı bilgi alabilme” ve “ana akımın yanlı habercilik yapması” yer alıyor.