T24 - Radikal gazetesi yazarı Tarhan Erdem, geçen gün ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan ve namaz kılanların oranlarının gösterildiği araştırmaya ilişkin olarak okuyucu yorumlarına cevap verdi. Erdem, okuyucuların eleştirilerini "Toplumumuzda görmek, araştırmak ve tanımak istemeyenler az değil; bunlar önyargılarına aykırı bir görüşle karşılaştıklarında hemen itham etmeyi tercih ediyorlar: Kasıtlı!" diyerek karşıladı.



Tarhan Erdem'in "Okuyucu yorumlarını okur musunuz?" başlığıyla yayımlanan (4 Ağustos 2011) yazısı şöyle:



Okuyucu yorumlarını okur musunuz?



Toplumumuzda araştırmak ve tanımak istemeyenler az değil; bunlar önyargılarına aykırı bir görüşle karşılaşınca itham etmeyi seçiyor.



Geçen pazartesi, ramazanın ilk günü diye, oruç ve namaz kılanların ne kadar olduğunu gösteren tablolar vermiştim. İnternet sayfamıza çok sayıda yorum yazıldı.



Benim amacım, Türkiye’de yaşayan 52 milyon yetişkin nüfusun, ibadetiyle ilgili bilgiler vermekti. İlgi görmesine sevindim; insanımızın birlikte yaşadıklarının inançlarını ve çeşitli eğilimlerini öğrenmelerine yardımcı olduğum için mutluyum.



Yazımda da belirtmiştim, verdiğim sayılar son günlerde gerçekleştirilmiş bir saha çalışmasının sonuçları değildir; son üç yıldaki araştırma verilerinden derlenmiştir.



Bazı yorumlar, araştırma tekniğiyle ilgili eleştirilerdir. Tek bir konuda bilgi veren gazete yazılarında, o bilginin dayandığı araştırma yönteminin anlatılması ve verilerle ilgili açıklamalar zorunlu değildir. Gazete yazılarının sorumlusu ve okuyucuya karşı bir anlamda kefili yazarıdır.

%10 esneme payı



Arkadaşlarımın yaptıkları çalışmaya ve benim yazdığıma güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz, şüphesiz sizin meselenizdir ama ben tekrar ediyorum: Yurttaşlarımızdan 37 milyonu bu ramazanda oruç tutmakta, 10 milyonu oruç tutmamakta, 4 milyon yurttaşımızın da oruçla ilgisi bulunmamaktadır. Bu sayılar, inançla ilgili sorulara verilen cevaplar olduklarından, yüzde 10 hatta daha fazla esneyebileceği kabul edilmelidir. Yani 37 sayısını 34 milyondan, oruçla ilgisi olmayanları da 3 milyondan başlatabilirsiniz.



Bazıları “Aleviler nerede” diye soruyor! Güvenilir araştırmalara göre Türkiye’deki Alevi yetişkin nüfusu 4 milyonun altındadır. Bu dört milyon kişi “Oruç tutar mısınız” sorusuna, “Hiçbir zaman” yerine çoğunlukla “Ara sıra” demeyi tercih etmektedir.



Bazı düşünceleri sayılarla göstermeye çalıştığınızda, okuyuculardan bir kısmı verdiğiniz sayıların yanlış olduğunu iddia ederler. “Sayı yanlış, kabul etmiyorum” diyenler kadar, “Sayıyı yazar, görüşünü ispatlamak için uydurmuş” diyenler de bulunmaktadır. Son yazıya karşı çıkanlar arasında ikisi de var!



Benzer araştırmalar karşısında, örneğin oruç tutanların sayısını yüksek görenler de az görenler de bulunur. Verdiğimiz sayılar da benzer biçimde karşılandı, sayıları kabul etmeyenler vardı, az veya çok gösterilmesinde kasıt arandı! Durumun açıklaması da tek kelime idi: Baskı! “Oruç tutanlar çok gösterilmiş” diyenler için amaç açıktı: Oruç tutmayanlar üzerinde baskı yapmak! Az gösterildiği iddiasında olanlar da aynı iddiadaydı: Bizi az göstererek baskı yapılıyor!

Kasıtlı ithamlar



Araştırmalar yanlış, bunları nakleden yazar da yanılıyor kanısında olanlara diyeceğim yok! Ancak ibadet edenlerin sayısını değiştirerek hangi görüşümü kanıtlamak istemiş olabilirim? Niçin?



Saydıklarım dışında, yazdıklarımı önyargısız okuyup kanısını bildirenlerin yorumları öğretici ve teşvik ediciydi. İlgileri ve eleştirileri için teşekkür ederim.



Genel Yayın Müdürümüz Eyüp Can, insanımızı “önce tanıyın” diyor. Tanımak için ‘önce görmek’, sonra da gördüğümüzün ne olduğunu ‘araştırmak’ gerekir ki tanıyalım ve fikir yürütelim. Toplumumuzda görmek, araştırmak ve tanımak istemeyenler az değil; bunlar önyargılarına aykırı bir görüşle karşılaştıklarında hemen itham etmeyi tercih ediyorlar: Kasıtlı!



İlginize karşılık olarak, son aylarda yapılan bir araştırmada “Kendinizi siyasal yelpazenin neresinde görüyorsunuz” sorusuna verilen cevapların özet tablosunu veriyorum; ilgilenirseniz benzerlerini arada bir yazıma ekleyeceğim.