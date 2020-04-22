OKUYAY Platformu, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocukları dijital şenliğe davet ediyor

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), Koronavirüs salgını nedeniyle kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bütün çocukları dijital şenliğe davet ediyor.

Şenlik, 23 Nisan Perşembe sabahı saat 10’da OKUYAY Platformu’nun İnstagram ve Facebook hesaplarından Özge Fışkın’ın çocuklar için seslendireceği bir şarkıyla başlayacak. Dijital şenlikte çocuklar çizer İrem Nur Terzi evdeki basit malzemeleri kullanarak bir balina yapacak. Şehir Dedektifi Gizem Kıygı ile İstanbul’un en eski binalarından Galata Kulesi’nin tarihini ve tarihte tanıklık ettiği olayları keşfedecekler.

Bir Dolap Kitap’ın kurucularından Yıldıray Karakiya, kendisinin yazdığı ve Gökçe Yavaş Önal’ın resimlediği 'Prenses Olmak İstemeyen Prenses' adlı kitabı okuyacak. Hayatın kendisine biçtiği prenseslik rolünü reddedip futbolcu olmak için hayallerinin peşinden top koşturan Prenses Fıldırfış’ın eğlenceli hikâyesi, toplumsal cinsiyet kuralları üzerinde düşünmemizi de sağlayacak.

Pırlangıç Çocuk kurucularından Berrin Çopur da ilk kez bu şenlikte seslendireceği 'Arkadaşım Kitap' şarkısını seslendirecek. Dekor ve kostüm tasarımcısı Zeynep Tuğçe Çağlayan’ın çocuklar ve içindeki çocuğu büyütenler için düzenlediği 'PİJABOT Olmaya Ne Dersiniz?' atölyesiyle şenlik sona erecek.