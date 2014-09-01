Okuyan Us Yayınevi’nin satış müdürü hayatını kaybetti

1997 yılında yayın dünyasına giren Okuyan Us Yayınevi, hayatını kaybeden Satış Müdürü Özgür Doğan için bir ilan yayınladı.

Yayınevi'nin yayınladığı ilanda, “Uzun yıllardır yayınevimize emek veren, Okuyan Us’a bağlılığını her şeyin üzerinde tutan çok değerli arkadaşımız, Özgürümüz aramızdan ayrıldı. Okurlarımızın desteğiyle bu zor günü atlatabilmeyi ümit ediyoruz. Satış Müdürümüz Özgür Doğan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Doğan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip İçerenköy Cemevi’nden kaldırılacak.