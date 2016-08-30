Okuyacağı şiiri unutunca başka şiire geçti; CHP'liler tepki gösterdi

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir ilk yaşandı. AK Parti, CHP ve MHP İl Başkanları Valilik tarafından hazırlanan Türkiye haritası üzerinde ay yıldızlı bayrağın bulunduğu çelengi birlikte Atatürk Anıtı’na bıraktı. Törende okunan şiir ise Atatürk’le ilgili olmadığı için CHP’lilerin tepkisini çekti. Milli Eğitim İl Müdürü Levent Yazıcı ise, öğrenci Servet Kaplan’ın normalde Arif Nihat Asya’nın ’Dua’ şiiri okuyacağını ancak heyecanından dolayı diğer ezberinde bulunan ’Naat’ şiirini okuduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende önce Vali Cevdet Can, ardından ise sırasıyla 48’inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Siyasiler birlikte çelenk bıraktı

Daha sonra 15 Temmuz derbe girişiminde siyasi partilerin ortak mücadele ettiği belirtilerek anıta birlikte çelenk sunacakları anons edildi. AK Parti İl Başkan Vekili Muhsin Kurulay, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feramuz Şahin ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Onur Çalışkan Türkiye haritası üzerinde ay yıldızlı bayrak motifi bulunan çelengi birlikte anıt önüne bıraktı. Ardından ise saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

"Birlik ve beraberliğimizin

artmasına vesile olur"

Üç siyasi parti il başkanın birlikte çelenk sunmasını değerlendiren Tokat Valisi Cevdet Can, "Özellikle bütün milletimizi temsilen üçlü protokolün yanında parlamentoda temsil edilen siyasi partilerimizin de çelenk koymasını uygun gördük. Bugüne has onu gerçekleştirdik. Türkiye haritamızın ve al bayrağımızın önünde töreni yapmak istedik. Burası Cumhuriyetin, milletin, halkın meydanı. İnşallah buradan çıkan sonuç, ülkemizde birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olur" dedi.

ŞİİR KRİZİ

Tören kapsamında Anadolu Lisesi öğrencisi Servet Kaplan, Arif Nihat Asya’nın ’Dua’ şiirini okumak için anons edildi. Ancak öğrenci şairin ’Naat’ şirini okudu. Tören sonrası CHP’liler, törende okunan şiirde Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsedilmemesine tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Feramuz Şahin, "15 Temmuz’dan bu tarafa Türkiye’de yaşanan sorunlara CHP’nin tüm örgütleri gerekli duyarlılığı göstermesine rağmen bugün Cumhuriyetimiz açısından en önemli günlerden birisi olan 30 Ağustos’ta günün anlam ve önemini hiç ciddiye almayan durumla karşılaştık. Tabi ki biz yüce peygamberimize karşı saygılıyız. Tabi ki bu şiirlerin okunacağı yerler vardır ama bugün 30 Ağustos. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün anılması lazım, bugün Cumhuriyet’ten bahsedilmesi lazım. Bu saatten itibaren bundan sonraki etkinliklerde böyle bir şey olmadığında asla katılmayacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Heyecanlandı"

Milli Eğitim İl Müdürü Levent Yazıcı ise, öğrenci Servet Kaplan’ın normalde Arif Nihat Asya’nın ’Dua’ şiiri okuyacağını ancak heyecanından dolayı diğer ezberinde bulunan ’Naat’ şiirini okuduğunu söyledi.

Törenler Vali Cevdet Can’ın tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.