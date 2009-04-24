Okutsunlar dile bileziklerini

Adana’da kimliği belirsiz 2 kişi, 57 yaşındaki Mürvet Köse'den, ``Altın taşımak günah. Bileziklerini ver okutalım, günahından kurtul'' diyerek istedikleri 2 altın bileziği alarak kaçtı.



Olay, saat 11.30 sıralarında Cemalpaşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak Altın Apartmanı girişinde meydana geldi. Dişinden rahatsız olan Mürvet Köse, hastaneye giderken kendisini takip eden 35 ve 50 yaşlarındaki iki erkek, kadını apartman çıkışında durdurarak, “Teyzeciğim, bir hacı amca vardı, vefat etti. Onun hayrına, miras kalan parasını iyi yüzlü insanlara dağıtıyoruz'' deyip, bir miktar para verdi. Şahıslar, kadının kolundaki bilezikleri gördükten sonra, “Altın taşımak günah. Bileziklerini ver okutalım, günahından kurtul'' diyerek Köse'den bileziklerini istedi. Mürvet Köse de inanıp, toplam 50 gram ağırlığındaki iki bileziği çıkartıp, onlara verdi.



Verdikleri parayı da aldılar



Köse'den verdikleri parayı da alan dolandırıcılar, ``Geliyoruz, bizi burada bekle'' diyerek ortadan kayboldu. Bileziklerini alan kişilerin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Köse, bağırarak çevreden yardım istedi. Dolandırıldığı için gözyaşı döken Köse'yi, sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, polise haber verdi. Yaşadığı olayı ağlayarak polise anlatan Köse, ifade vermekte ve dolandırıcıların eşkalini anlatmakta zorlandı. Yaklaşık 20 dakika sonra toparlanabilen Köse'yle birlikte, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, daha sonra kadını ifadesini almak üzere Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürdü. Köse, “Onlara saf saf inanıp, bileziklerimi verdim. Dini bütün, Müslüman insanlar sandım. Ne bilirdim böyle yapacaklarını. Dini duygularımla oynadılar. Ben şimdi eşime, çocuklarıma ne diyeceğim?'' diye konuştu.



Son dönemde benzer şekilde dolandırıcılık olaylarının arttığını hatırlatan polis yetkilileri, vatandaşları bu konuda uyardı. Verilen eşkal üzerine dolandırıcıları arayan polis, soruşturmayı sürdürüyor.



