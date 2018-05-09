T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Okur- yazarlık belgesini oğlunun elinden aldı

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Emsal Koçak (66), okur- yazarlık belgesini oğlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak'ın elinden aldı

09 Mayıs 2018 12:49

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Emsal Koçak (66), okur- yazarlık belgesini oğlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak\'ın elinden aldı.
Çay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan 32 kursiyer için tören düzenlendi. Törende, kursa katılarak okuma yazma öğrenen Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak\'ın annesi Emsal Koçak da okur- yazarlık belgesi aldı. Koçak, belgesini oğlu Mustafa Koçak\'ın elinden aldı.
Emsal Koçak, okuttuğu oğlunun öğretmen, ardından da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olduğunu belirtti. Bu süre içinde kendisiyle ilgilenemediğini vurgulayan anne Koçak, \"Okumam yazmam yoktu. Oğlum, zaman zaman yardımcı olsa da becerememiştim. Beni kursa yazdırdı. Başardım. Belgemi oğlumdan almak nasipmiş. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum\" dedi.
Mustafa Koçak ise, \"Annemin tam okuma yazması yoktu. Israrımla kursa yazıldı. Başarılı oldu. Okur- yazar belgesi almaya hak kazandı. Törende belgesini bana verdirdiler. Çok heyecanlandım. Çok da mutlu oldum. O anı hayatta unutamam. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muzaffer NALÇAY Afyonkarahisar DHA AFYONKARAHİSARKoçakMilli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa KoçakHalk Eğitim Merkezi MüdürlüğüTörendeAfyonkarahisarEmsal KoçakMustafa KoçakMilli Eğitim Müdür YardımcısıBuOğlum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24