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Medya

Okur Temsilcisi'nin eleştirdiği Hürriyet yazarı Arna'nın işine son verildi

Hürriyet'in cumartesi ve pazar eklerinde moda yazıları kaleme alan Sibel Arna'nın köşesi kapatıldı

26 Haziran 2017 20:50

Hürriyet gazetesinin cumartesi ve pazar eklerinde moda yazıları kaleme alan Sibel Arna’nın köşesine son verildi.

Medyatava'nın haberine göre; gazetenin cumartesi ve pazar eklerinde moda yazıları kaleme alan Sibel Arna'nın köşesine son verildi.Arna, 2003'ten bu yana Hürriyet'te çalışmaktaydı.

Okur Temsilcisi eleştirmişti

Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, 22 Mayıs tarihli köşesinde Sibel Arna'yı Instagram hesabında reklam yaptığına ilişkin eleştirmişti.

Bildirici, bazı Hürriyet yazarlarının köşelerinde ve sosyal ağlarda ürün tanıtımı yaptığına yönelik eleştirileri 22 Mayıs'ta köşesine taşımıştı. Bildirici köşesinde Ayşe Arman ve Sibel Arna'yı şu sözlerle eleştirmişti:

"Arna'nın Instagram hesabında da iki ayakkabı markası ve çeşitli firmalarla ilgili paylaşımlara rastladım. F. marka ayakkabıyla çekilen fotoğrafın altındaki paylaşımda markanın yanı sıra ayakkabının fiyatını da vermişti. S. ayakkabılarıyla çekilmiş beş ayrı fotoğraf paylaşmıştı. (…) Ayşe Arman ve Sibel Arna'nın Instagram hesaplarında markalardan söz etmeleri, "ürün yerleştirme" mi, değil mi? Ya da daha açık bir deyişle reklam mı? Bunun tartışmaya değer bir konu olduğunu düşünüyorum. (…) Ayşe Arman, Instagram'da yazarken de "Hürriyet yazarı Ayşe Arman"dır; orada da evrensel gazetecilik değerleri ve Doğan Grubu Yazılı Basın Yayın İlkeleri'ne uygun davranmak durumundadır. Aynı yaklaşım Sibel Arna ve tüm Hürriyet yazar, çizer ve muhabirleri için de geçerlidir."a

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