Okur Temsilcisi'nden Hürriyet'in foto muhabirlerine uyarı: Gazetenin resmi izni olmadan dışarıda iş yapıyorlar!

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetenin foto muhabirleri Emre Yunusoğlu ile Muhsin Akgün'ü dışarıda iş yaptıkları gerekçesiyle "uyardı". Söz konusu iki isme "Hürriyet’in kadrolu bir elemanının Hürriyet’in de muhatabı durumundaki kişilerle iş/ücret ilişkisine girmesi, bunun için stüdyo kurması doğru mu?” sorusunu yönelttiğini ifade eden Bildirici, "Yunusoğlu gibi Akgün de gazeteye nadiren uğruyor; öğrendiğim kadarıyla ikisine de dışarıda iş yapmaları için gazete yönetimi tarafından verilmiş resmi bir izin yok" diye yazdı.

Faruk Bildirici'nin "Asmalımescit’teki stüdyo" başlığıyla yayımlanan (3 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Müzeyyen Huş adlı okur, “Sizin gazetede fotoğrafçılar stüdyo açıp dışarıda başka işler yapabiliyor mu?” diye sordu.

Bu soruyla birlikte Hürriyet’ten iki isim vermiş ve Ayşe Arman’ın Instagram’daki bir paylaşımının görüntüsünü de göndermişti:

“@emreyunusoglu çekti. Asmalımescit’te çok güzel bir stüdyosu var Emre’nin. Bugün manyaklar gibi çalıştık, 4 röportaj 4 çekim. Yanımda bir sürü elbise vardı, arada beni de Asmalıhanları’nda çekti.”

Bunu görünce hemen Arman’ın hesabına baktım, gerçekten de böyle yazmıştı. Şaşırdım. Hürriyet’in kadrolu foto muhabirinin dışarıda stüdyo açması bugüne dek duyduğum bir uygulama değildi. Arman’ın diğer paylaşımlarına da baktım. 6 Şubat 2016’daki paylaşımında Emre Yunusoğlu için şöyle yazmıştı:

“Bir sürü profesyonel fotoğrafçıyla çalışıyorum, biri de @emreyunusoglu. Arkadaşım olduğu için biraz indirim yapıyor ama çatır çatır parasını alıyor. Harikadır kendisi, iş yapmak istiyorsanız aklınızda olsun.”

Emre Yunusoğlu’nun adına açtığı web sayfasında da çeşitli sanatçıların, ünlülerin fotoğraf çekimleri vardı. Okurun sorusunu da aktararak, Yunusoğlu’na, “Hürriyet’in kadrolu bir elemanının Hürriyet’in de muhatabı durumundaki kişilerle iş/ücret ilişkisine girmesi, bunun için stüdyo kurması doğru mu?” diye sordum. O da şu yanıtı verdi:

“Kendime ait stüdyom yok. Bir arkadaşıma ait olan mekânı istediğim gibi kullanma hakkım var. Hürriyet gazetesinin muhatabı olan kişilerden de herhangi ücret talebim olmadı. İnternet sitemde mesai dışı hobi amaçlı yaptığım şeyler yer alıyor.”

Yunusoğlu’na bu kez “Ayşe Arman’ın yazdıkları gerçekdışı mı?” diye sordum; “Evet, gerçekdışı”karşılığını aldım.

Bu yanıtla tatmin olmadığım için Instagram’da tarama yaptım. Yunusoğlu, “Tilki yapım” diye bir logo paylaşıp, “01/04/2017 #tilkistudyo” yazmış; arkadaşları da “Hayırlı olsun” dileğinde bulunmuşlardı. Bu paylaşımı Asmalımescit’ten yapması dikkat çekiciydi.

Ayrıca Yunusoğlu, Linkedin’deki hesabında da çalıştığı yerleri Hürriyet, Doğan Burda ve Tilki Yapım olarak belirtmişti. “Tilki Yapım”ın Intagram hesabına da baktım. Orada da “Medya/Haber Şirketi Photo & Video Productions” bilgisi veriliyordu. Yapılan işlere örnek gösterilen fotoğraflar arasında Emre Yunusoğlu’nun çektiği fotoğraflar da bulunuyordu. Sanatçılar, TV programlarının yanı sıra Kamil Koç gibi firmalar için çekilen fotoğraf/afişler de yer alıyordu bu sayfada.

Daha fazla ayrıntıya inmeden bu bilgileri okurlarla paylaşmaya ve onların değerlendirmesine sunmaya karar verdim.

Profesyonel fotoğrafçı

Okurun, Hürriyet dışında stüdyo kurduğunu öne sürdüğü ikinci fotoğrafçı Muhsin Akgün’dü. Akgünile ilgili olarak uzun boylu çalışmaya gerek kalmadı. Zira Akgün, çalıştığı yerleri kendi web sayfasında sıralamıştı. İKSV’den yayınevlerine, yapım ve menajerlik şirketlerinden kimi yayın gruplarına kadar 16 vakıf, şirket ve kurumun adını veriyor ve bunlarla “halen çalışmakta olduğunu” yazıyordu.

Doğrusu gözlerime inanamadım bu satırları okurken. Akgün, Hürriyet’in elemanı olmasına rağmen onca şirket ve kurumla profesyonel fotoğrafçı olarak iş yapıyor ve bunu açıkça ilan etmekte sakınca görmüyordu. Bu tavrının nedenini öğrenmek için Yunusoğlu’na yönelttiğim soruları aynı şekilde Akgün’e de yazdım. İki ayrı e-posta adresine göndermeme rağmen yanıt alamadım.

Kısa bir araştırmayla şunları öğrendim; Yunusoğlu gibi Akgün de gazeteye nadiren uğruyor; öğrendiğim kadarıyla ikisine de dışarıda iş yapmaları için gazete yönetimi tarafından verilmiş resmi bir izin yok.