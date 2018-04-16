Okur Temsilcisi ile Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı arasında 'gazetecilik' tartışması

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı Emre Özpeynirci'nin, "Biz ‘arabacılar’ın sektöre katkısı” başlıklı yazısına tepki gösterdi. Özpeynirci'nin kendisine verdiği yanıta da köşesinde yer veren Bildirici, Özpeynirci'nin yönetiminde olduğu OGD'ye yönelik eleştirilerini gazetesinden yanıt vermesini yanlış bulduğunu ifade etti.

Özpeynirci'yi Hürriyet'i dernek içi tartışmaların zemini haline getirdiği gerekçesiyle eleştiren okur temsilcisi, Özpeynirci'nin, "Verdiğimiz ödülü markalar büyük bir güç olarak kullanmaya başladı ki amacımız da buydu” sözlerine karşılık olarak da, "Bir gazetecinin temel amacı ‘sektöre katkı’ olamaz" dedi.

Bildirici, Özpeynirci'nin kendisine verdiği yanıta da köşesinde yer verdi. Okur temsilcisi Bildirici'nin eleştirilerine katışmaıdğını belirten Özpeynirci'nin cevabı şöyle:

"Eleştirilerinize katılmıyorum. Evet, isminde ‘Otomotiv’ olan bu derneğin öncelikli amacı bu sektöre hizmet eden gazetecilerin itibarını arttırmak. Ama bunun yanında tabii ki otomotiv sektörünü desteklemek de var. Unutulmamalı ki sektörün ekonominin lokomotifi olmasında biz gazetecilerin de payı büyük. Yazılan yazılar insanların otomobil beğenilerini değiştirdi ve düzeltti, firmaların kendilerine çekidüzen vermelerini sağladı ve gerçek rekabeti ortaya koydu.

Aynı zamanda vergi, hurda teşviki haberleriyle insanların daha güvenli araçlara binmesi sağlandı, çevreyi kirleten araçların yarattığı sıkıntılar dile getirildi. Yani biz gazeteciler otomotiv sektörünün gücünün herkes tarafından bilinmesini, duyulmasını sağladık. Bu dernekle de kurumlarımızdan bağımsız bunu devam ettirip, ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ (TYO) yarışmasıyla tüketiciler için yol gösterici olmayı hedefledik. Bu yarışmayla bizim de parçası olduğumuz otomotiv sektörünün gücünü kamuoyunda daha fazla duyurduk.

Yazımda dernek içi eleştirilere değil yapılan haksızlıklara rağmen üçüncü yılında da TYO yarışmasını başarılı bir şekilde düzenlediğimizden ve tüm sektörü bir araya getirdiğimizden bahsediyorum. Amacım olumsuzluklara rağmen doğru bildiğimizden sapmayarak başarılı olduğumuzu göstermekti. Bu yarışma çalıştığımız kurumları da dolaylı olarak etkiliyor, çünkü markalar bu yarışmayla birlikte ilan ve reklam vermeye de başladılar. Bu da doğru iş yaptığımızın bir kanıtı... "