Okunmadan kabul edilen Wi-Fi şartları, size tuvalet temizlettirebilir

İngiltere’de Wi-Fi sağlayan şirketlerin gerçekleştirdiği bir farkındalık deneyinde, kullanıcılar, bedava internet kullanmak için farkında olmadan, sosyal sorumluluk projelerinden, ilk çocuklarını teslim edeceklerini kabul eden şartlara kadar birçok koşulu kabul etti.

Ontrava'nın haberine göre, İngiltere’de tam 22 bin kişi, bedava internetten faydalanmak üzere kullanıcı şartlarını okumadan topluluk hizmetlerinde görevli olmak için kaydoldu. Kabul edilen görevlerin arasında kanalizasyon tıkanıklığını gidermek, taşınabilir tuvalet ve lavaboların temizliğini sağlamak, parklardan hayvan atıkları toplamak, sokak hayvanlarına sarılmak ve salyangozların kabuklarını boyamak gibi birçok değişik maddeler bulunuyor. Yaklaşık iki haftadır uygulanan deneyde sadece 2 kişi şartları fark edip, şirket ile iletişime geçti. KFC, Pizza Express ve Wagamama gibi pek çok marka için internet sağlayan Manchester merkezli Wi-Fi şirketi Purple, kullanıcılar ücretsiz Wi-Fi için kaydolduğunda "tüketici farkındalığının eksikliğini" vurgulamak amaçlı bu deneyi yaptıklarını açıkladı.

2014 yılında da siber güvenlik şirketi olan F-Secure’nin gerçekleştiği bir deneyde de kullanıcılar farkında olmadan doğacak ilk çocuklarını şirkete teslim etme şartını kabul etmişlerdi. Purple şirketinin CEO’su Gavin Wheeldon, “Wi-Fi kullanıcılarının bir ağa erişmek için üye olduklarında şartları okumaları gerekiyor. Bu alışkanlığı edindirmek amaçlı böyle bir deney başlattık” açıklamalarını yaptı. Şirket, kullanıcıların kabul ettiği şartların ayrıca uygulanmayacağını da belirterek kullanıcı sözleşmelerinin okunmayışı adına farkındalık yaratmak amaçlı böyle bir girişimde bulunduklarını ifade etti.