Okumuştan, dinlemelik: Kız kafası...









BATURFATİH İLHAN

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Çiğdem Erken'in ilk albümü müzikseverlerin karşısında!



'Kız Kafası' adlı çalışmada, eğitimli müzisyenea ait çok bilinen ve günyüzü görmemiş toplam dokuz çalışma yer alıyor.



"Kız Kafası"; onu müzik dünyasına vokali ve piyano yorumuyla armağan edenin, prodüktörlüğünü de bizzat kedisinin üstlendiği bir albüm. Feminen (Kadın) duyarlılığıyla Re minör tonda aşk şarkılarından müteşekkil. İçinde, dinleyicilerini, sözleri ve müzikleri Erken'e ait olan dokuz şarkı barındırıyor.









Müzik paylaşım sitelerinde sık dinlenen 'Ölürsen Haber Ver', 'Saçlarım Daha Uzunken', 'Soyunma' ve 'Ağlayamazsın' gibi şarkıların yanısıra bu albümle ilk kez dinleyiciye ulalaşacak yepyeni şarkılar, "Kız Kafası"nda...



Çiğdem Erken: “Şarkılarım âşk hafızamdır!”



Eğitimli bir müzizyen olan Erken, Ankara Devlet Konservatuarı yanında bir de Bilkent Üniversitesi Piyano Bölümü yüksek lisans ve sanatta yeterlilik diplomaları sahibi.



Yıldız Teknik Üniversitesi kadrolu yardımcı doçenti olarak da akademik kariyerini sürdürmüş.



Bu ilk Çiğdem Erken albümündeki tüm aranjmanlar Nurkan Renda'ya, müzikal danışmanlık Sedef Erken'e, süpervizörlük Mete Özgencil'e aitken, kayıtlar çeşitli zamanlarda Alp Turaç ve Erim Arkman tarafından gerçekleştirilmiş.



Mix ve mastering işlemlerinde de Erim Arkman imzası var. Albümde katkıları bulunan diğer müzisyenler arasında: Nurkan Renda, Çağ Erçağ, Demet Sağıroğlu, Cudi Genç, Mehmet Demirdelen, Emre Günaydın ve Tolgay Yılmaz yer alıyor.

Çiğdem Erken'i Tanıyor Musunuz?



Ankara Devlet Konservatuarı'nı ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Master ve Sanatta Yeterlik Programları'nı başarıyla bitirdi. Ayşegül Sarıca'dan piyanist olabilmek, Yücel Erten'den de tiyatro müzisyenliği konularında özel dersler aldı.



Ankara Devlet Operası'nda korepetitör ve orkestra sanatçısı olarak görev yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Yardımcı Doçent statüsü ilep piyano, oda müziği, tiyatro müziği ve müzikal dersleri verdi.



Bestelediği; Oldrich Danek'in yazdığı Yücel Erten'in yönettiği "Savaş İkinci Perde'de Çıkacak" piyesi müzikleriyle 2010'da eleştirmenler tarafından verilen Tiyatro Ödüllerinde "Yılın Oyun Müziği" ve “VIII. Lions Tiyatro Ödülleri Direklerarası Tiyatro Ödülleri”nde "Yılın Özgün Tiyatro Müziği" ödüllerine lâyık görüldü.



Geçtiğimiz sezon da Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği “Binali ile Temir" piyesi müzikleriyle “X. Lions Tiyatro Ödülleri Direklerarası Tiyatro Ödülleri”nde "Yılın Özgün Tiyatro Müziği" ödülünü aldı.