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Yaşam
Deutsche Welle

Okumuş zenginler daha fazla yaşıyor

Zurich Sigorta’nın araştırmasına göre, gelir ve eğitim düzeyi arttıkça, ortalama yaşam süresi uzuyor. Bu durumun emeklilik politikasına etkisinin olabileceği tartışılıyor.

05 Aralık 2016 17:52

Almanya’daki en büyük sigortalardan biri olan Zurich Sigorta’nın bir araştırmasına göre, bir kişinin elde ettiği gelir ve sahip olduğu eğitim arttıkça, ortalama yaşam süresi uzuyor. Buna göre, yüksek gelire sahip erkekler, düşük gelir elde eden hemcinslerine göre 11 yıl daha fazla yaşıyor. Kadınlarda ise bu aralığın 8 yıl olduğu ortaya çıkıyor.

Araştırma, Robert Koch Enstitüsü’nü verilerini de analize tabi tuttu. Elde edilen bulgular, sahip olunan eğitim düzeyinin ortalama yaşam süresi üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu gösteriyor. Zurich gazetesinin yöneticisi Carlos Schmitt durumu, “Yüksek eğitim düzeyi olan kişiler daha az sigara içiyor, daha çok spor yapıyor, ender olarak aşırı kiloya sahip oluyorlar ve düşük gelir seviyesine sahip olan kişilere göre daha sağlıklı yiyorlar” şeklinde açıklıyor.

Yoksulların emeklilik yaşına ulaşmaları zor

Almanya’da yoksulluk tehlikesi altında bulunan erkeklerin ortalama yaşam süresi 70 yıl iken, bu rakam kadınlarda 77 yıl. Öte yandan, zengin erkekler ortalama 81 yıl yaşarlarken, kadınlar 85 yıl yaşıyor.

Almanya’da “yoksulluk tehlikesi altında bulunan” kişiler, ortalama gelirin yüzde 60’ını elde eden kesim olarak kategorize edilirken, istatistiklere göre ‘zengin’ konumunda olanlarsa ortalama gelirin yüzde 150’sini kazananlar.

Araştırmanın bir başka bulgusu ise, “yoksul insanların emekliye ayrılma yaşına ulaşamayacak kadar kısa yaşadığı”. Bu çerçevede geliştirilen analizler, bu durumun emeklilik politikası üzerinde etkileri olabileceğini gösteriyor. Emekliye ayrılma yaşı 71’ten 73’e yükseldiği takdirde, “görece yoksul olan vatandaşların emekliliklerini huzur içinde geçirmeleri mümkün olmayacak”.

© Deutsche Welle Türkçe

kna, BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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