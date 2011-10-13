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Yaşam

Okumayı OKUBÜS'te öğrendiler KONYA (A.A)

13 Ekim 2011 15:21

-Okumayı OKUBÜS'te öğrendiler KONYA (A.A) - 13.10.2011 - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışmasıyla sınıf şeklinde hazırlanan ve ''okubüs'' adı verilen belediye otobüsünde, 62 ev hanımı okuma yazma öğrendi, 30 ev hanımı da kursa devam ediyor. Karatay Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Osman Öz, Karatay Halk Eğitimi merkezi olarak 2010-2011 döneminde 813 kurs açıldığını söyledi. Konya'da okuma yazma bilmeyen ev hanımlarına yönelik ''okubüs'' adıyla yeni bir proje geliştirdiklerini anımsatan Öz, okul haline getirdikleri belediye otobüsüyle 6 ay önce okuma yazma bilmeyen ev hanımlarına kurs vermeye başladıklarını belirtti. Belediye tarafından şoförü tahsis edilen ve yakıtı karşılanan 10 kişilik otobüste 1 kadın öğretmen bulunduğunu bildiren Öz, ''Birçok ev kadını maddi imkansızlıklar ya da sağlık problemleri nedeniyle gidemediği okula 'okubüs'le kavuşmuş oldu'' dedi.

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