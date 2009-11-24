Okumak istiyorum, yardım edin!

T24-
Konya’da lise ikinci sınıfta, imam nikahıyla birlikte olduğu kişiden hamile kaldığı için zorunlu olarak okula veda eden ve bir süre sonra ailesinin yanına dönen kız öğrenci, Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu’ya yazdığı duygusal mektup sayesinde yeniden okuluna kavuştu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya’nın bir ilçesinde Anadolu Lisesinde okuyan A.V. (17) geçtiğimiz yıl, aynı ilçede bir başka okulda okuyan gençle imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı.
Hamile kalan A.V, durumun okulda ve çevresinde duyulması üzerine okulu bırakmak zorunda kaldı. Sevdiği gençle Karaman’a taşınan ve yaklaşık 1 yıl burada yaşayan A.V’nin bir de çocuğu oldu. Ancak sevdiği kişiyle anlaşamayan A.V, baba evine döndü.
Okulundan ayrıldığına üzülen ve bu durumu kabullenemeyen A.V, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya "Sevgili Öğretmenim, okumak istiyorum ellerinizden öperim, başarılar dilerim" şeklinde başlayan bir mektup yazdı.
17 yaşındaki A.V. mektubunda, "Bu hata hayatın ne kadar acımasız ve zor olduğunu gösterdi. Okumak istiyorum ancak hiç maddi desteğim yok. Gece gündüz
eski kitaplarıma defterlerime bakıp ağlıyorum. Sanki okula gidiyormuş gibi çalışıyorum, ancak hiç faydası yok. Okumayı, ders çalışmayı, öğretmenimi dinlemeyi çok özledim. Ne olur bana bir el uzatın. Ne olur baş öğretmenim, beni kaderimle baş başa bırakmayın" dedi.
Mektubu bizzat okuyan ve öğrencilerin yazdığı benzer mektuplara duyarlılığıyla bilinen Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, söz konusu öğrencinin durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi istedi.
Gelen rapor üzerine talimat veren Çubukçu, A.V’nin, aynı ilçede başka bir liseye başlamasını sağladı. Bu eğitim dönemiyle birlikte 3. sınıfa başlayan ve yazdığı bir mektupla adeta kaderi değişen A.V, büyük sevinç yaşıyor, derslerine dört elle sarılıyor.
Bakanlık, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
ailesi, kendini yeni toparlamaya başlayan A.V’nin geleceği için kimliğinin ve yaşadığı ilçenin açıklanmasını istemiyor.