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Yaşam

Okumadığınız derslerden soru çıkabilir

ÖSYM Başkanı Yarımağan, 2009-ÖSS sorularıyla ilgili olarak, "2 yıl önce mezun olan aday, okumadığı dersten sorularla karşılaşabilir" dedi

27 Kasım 2008 02:00

ÖSYM Başkanı Yarımağan, 2009-ÖSS sorularıyla ilgili olarak, "2 yıl önce mezun olan aday, okumadığı dersten sorularla karşılaşabilir" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 2009-ÖSS’de yöneltilecek soruların yenilenen lise müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanacağını söyledi. Yarımağan, "Son sınıfta olanların son üç yılda okudukları derslere göre soruları hazırlıyoruz. Örneğin iki yıl önce mezun olan aday, okumadığı dersten sorularla karşılaşabilir" dedi. Yarımağan, eski adayların sınavda biraz dezavantajlı olabileceğini söyledi. 2009-ÖSS’nin 14 Haziran'da yapılmasının planlandığını, başvuruların şubatın ortasında başlayacağını kaydeden Yarımağan, şunları söyledi:

"Bu sene soruları, şu anda son sınıfta olanların bu yıl, geçen yıl, iki yıl önce, son üç yılda okudukları derslere göre hazırlıyoruz. Yani hep son sınıflara göre hazırlanır. Müfredatta değişiklik olursa, örneğin iki yıl önce mezun olan bir aday, okumadığı dersten sorularla karşılaşabilir. Ders düzeyinde olmasa bile konu düzeyinde değişiklikler olabilir."

Psikoloji soruları

Psikoloji sorularına ilişkin eleştirilere dikkat çeken Yarımağan, bu soruların "Sosyal-2" testine dahil edildiğini anımsatarak, şunları belirtti: "Üniversiteler, 'Türkçe-Matematik’ten gelen öğrenciler daha iyi, onları alalım' diyor. Bu nedenle, puan türü eşit ağırlıklı yapıldı. Ama, bu alandaki öğrenciler psikoloji okumadan geliyor. 'Psikoloji bölümüne gelecek öğrencilere psikoloji sorusu sorulmuyor' diye eleştiriyorlar. Sorulmuyor, çünkü, bu bölüme eşit ağırlıklı puanla almak istiyorlar. Bu puan türü de Türkçe-Matematikçilerin puanı."

Değişim 2010'da

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da, 2009-ÖSS'de yapılacak değişiklikler için oluşturulan komisyonun çalışmasını tamamlamadığını belirtti. "Bu değişikliklerden biri katsayı mı?" sorusunu Özcan şöyle yanıtladı: "Bütün alternatifleri önümüze getirecekler.
Sadece, alan, ağırlıklar değil, başka türden yapılabilecek iyileştirmeler varsa onları da genel kurul’un dikkatine sunmalarını istiyoruz. Bu sene ÖSS’de ciddi bir şeyler beklememek lazım. Köklü değişiklikler olursa, ancak, 2010'da olur. 2009'da ufak tefek değişiklikler olabilir."



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