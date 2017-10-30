Okuma yazma kursunu bitirip, şiir kitabı yazdı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yaşayan 73 yaşındaki Fikriye Tekin, Halk Eğitim kursunda okuma- yazma öğrendikten sonra kaleme aldığı şiirlerini bir kitapta topladı. Eşini 25 yıl önce kanserden kaybeden, 3 kız çocuğunu okutarak meslek sahibi yaptığını belirten Tekin, \"Bütün babalara sesleniyorum, kız çocuklarını okutsunlar diyorum\" dedi.

Keşan\'da yaşayan ve ailesi tarafından okula gönderilmeyen Fikriye Tekin, 1998 yılında Halk Eğitim Merkezi\'nin kurslarına katılarak okuma- yazma öğrendi. Eşini 25 yıl önce kanserden kaybetmesine rağmen dikiş dikerek 3 kız çocuğunu okutup meslek sahibi yapan Tekin, 14 yılda yazdığı 76 şiiri \'Şiirlerim\' adını verdiği kitapta topladı.

Fikriye Tekin, Keşan\'a bağlı Kızkapan Köyü\'nde dünyaya gelen 9 çocuklu ailede erkek çocuklarının okutulurken, kendisi de dahil diğer kız kardeşleriyle okula gönderilmediğini belirterek, şöyle dedi:

\"Biz 9 kardeştik. Amcam kazada ölünce 2 çocuğu da bizimle büyüdü. 11 kardeştik. Babam erkek çocuklarını okuttu. Beni okutmadı. Hep \'okul\' diye yandım. Zaman ilerledi büyüdük. Bir gün misafir geldi. Beni gördüler, babamdan istemişler o da vermiş, hiç haberim yok. Eşimi de okutmamışlar. Eşim Çobançeşme Köyü\'ndendi. 12 yıl orda yaşadık. Eşim \'sen buraya yakışmıyorsun\' dedi. Daha sonra Keşan\'a taşındık. 3 kız çocuğumuz oldu. Biz eşimle okuyamadığımız için çocuklarımızın okuması için çabaladık. Biri avukat, biri öğretmen, biri de hemşire oldu.\"

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN DUYDU

Eşini 25 yıl önce kanserden kaybettikten sonra dikiş dikerek 3 çocuğunu okuttuğunu ifade eden Tekin, \"İçimdeki okuma isteği hiç kaybolmadı. 1998 yılında belediye hoparlöründen yapılan ilanda halk eğitimin okuma-yazma kursu açarak, ilkokul diploması vereceğini duydum. Bende gidip kursa yazıldım. Okul saatlerinden sonra giderek 3 ayda okuma-yazma öğrendim ve diploma aldım. Bir yandan da ehliyet almak istiyordum. Diplomam olunca ehliyette aldım\" dedi.

Fikriye Tekin, okuma-yazma öğrendikten sonra duygularını şiir yazarak anlatmaya karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Ben okula aşık olduğum kadar hiçbir şeye aşık olmadım. Çocuk gibi bir gün sıralara oturacağım günü özlemle bekledim. Çocukluğumu yaşamadığım için yaşayacağım günü bekledim. Kurs sonunda belge verirken tahtaya geçtim ve tebeşiri elime alarak ilk şiirimi yazdım. Daha sonra açık öğretimden ortaokulu da bitirdim. Lise 2\'deyken hacca gidince okulu bıraktım.\"

\'İÇİMDEN GELENLERİ KALEME DÖKTÜM\'

Şiirlerinde özellikle okumanın önemine değindiğini kaydeden Tekin, \"İçimden gelenleri kaleme döktüm. Kimseden bir fikir almadım. Bu içimde varmış, ben bilmiyormuşum. 2003 yılında Parkinson hastalığına tutuldum. 1 yıl yürüyemedim. O dönemde sıkıntımı şiir yazarak atlattım. Bir anneye, doğaya, insana, ilgimi çeken her şeye şiirler yazdım. 14 senede bu kitap toplandı. 76 şiirimi bu kitapta topladım. Bir kitap daha çıkarak kadar şiirim var. Bütün babalara sesleniyorum, kız çocuklarını okutsunlar diyorum\" diye konuştu. Fikriye Tekin, hayatının sonuna kadar şiir yazmaya devam edeceğini söyledi.



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