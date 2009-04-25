Okuma yazma kursuna torunlarıyla geliyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2 kadın, "Ana Kız Okuldayız" kampanyası kapsamında açılan okuma yazma kursuna torunlarıyla birlikte katılıyor.



Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Ana Kız Okuldayız" kampanyası kapsamında düzenlenen birinci kademe okuma yazma kursuna katılan 57 yaşındaki Seher Çınar ile 56 yaşındaki Fikriye Toraman kursa ilkokul ikinci sınıf öğrencisi torunları 8 yaşındaki Onur Çınar ile birlikte geliyor.



Sınıfta babaannesi Seher Çınar ile anneannesi Fikriye Toraman'ın arasına oturan küçük Onur, okuma yazma öğrenmeye çalışan babaannesi ve anneannesine yardımcı oluyor.



Babaannesi ve anneannesinin okuma yazma öğrenmek için canla başla çalıştığını belirten Onur Çınar, onlara hem kursta, hem de evde yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.



Onur Çınar, babaannesi ve anneannesinin verilen ödevi yapıp yapmadığını kontrol ettiğini de belirtti.



Okuma yazma öğrenmeyi çok istediğini kaydeden Seher Çınar torunlarının kendilerine okuma yazma öğrenirken çok yardımcı olduğunu ifade etti.



Seher Çınar, "Torunumuzun yardımından sıkılır mıyız, aksine çok seviniyoruz. Okuma yazma öğrenmenin yaşı mı olurmuş? Biz bu güne kadar gidemedik, cahil kaldık. Şimdi bu fırsat çıktı, okuma yazma öğreniyoruz" dedi.



Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Ören ise, kursa gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Seher ve Fikriye nineler torunları Onur ile birlikte gelip okuma yazma öğrenmeye çalışıyorlar. Onlar, bu davranışları ve gayretleriyle herkese örnek oluyor. Okuma yazma bilmeyen tüm Nallıhanlıları kursa davet ediyorum" diye konuştu.

