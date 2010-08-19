-OKUMA AŞKINA ''AYAK PARMAKLARINI ELİNE DİKTİRİYOR'' İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Bingöl'de 5 yıl önce yaşanan depremin ardından kaldığı çadırda yangın çıkması üzerine elleri yanan Ümit Ergörmüş, 'okuma aşkına' 3 ayak parmağını sağ el parmağına naklettiriyor. Bingöl'de 12 Mart 2005 tarihinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Karlıova'da evleri hasar gören 5 kişilik Ergörmüş ailesi, kendilerine verilen çadırda yaşamaya başladı. Çadırda başlayan yaşamın bir gününde havanın çok soğuk olması nedeniyle baba Mustafa Ergörmüş ve ailenin diğer fertleri çadıra soba kurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan yangında Mustafa Ergürmüş annesini, eşini ve 2 çocuğunu kaybetti. Yangında 5 yaşındaki Ümit Ergörmüş ise elleri ve yüzü yanmış bir şekilde kurtarıldı. Vücudunun çeşitli bölümlerinde de yanıklar bulunan Ümit Ergörmüş, tedavisini yapabilmek için babasıyla birlikte İstanbul Samandıra'ya yerleşerek burada yaşamaya başladı. -EL PARMAKLARINA ULAŞMAK HAYALİ- Yangında 1.sınıfta olan Ümit Ergörmüş, tüm sorunlarına rağmen İstanbul'daki okulunda büyük başarı gösterdi. 5.sınıfa gelen Ergörmüş bu zamana kadarki almış olduğu karnelerde tüm notlarını 5 yapmayı başardı. Ergörmüş, eğitimi sırasında kalemi iki elini birleştirerek yazmayı da başardı. Bir okul dönüşü babasına ''ellerime parmak taktıralım, kalem tutmak, gömleğimi iliklemek istiyorum'' diyen Ümit Ergörmüş'ün bu isteğini babası gözyaşlarıyla karşıladı. Küçük Ümit ve babası Mustafa Ergörmüş, yaptıkları araştırmalar sonucunda Bedensel Engelliler Vakfı'na ulaştı. Vakfın girişimleri sonucu devreye giren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Murat Topalan Ümit Ergörmüş'e sahip çıkarak tedavi sürecini başlattı. Küçük Ümit'in el parmaklarının olmasını istemesi üzerine Topalan, aileye Ümit'in ayak parmaklarını keserek, eline nakletmeyi önerdi. Ailenin bunu kabul etmesi üzerine Ümit'in ayak baş parmağının yanındaki parmağı alınarak sağ eline başarıyla nakledildi. Diğer 2 parmak da 1 ay içinde nakledilecek. -TÜRK DOKTORLARI MİKRO CERRAHİ DE ÇOK İLERİDE- Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Murat Topalan, Türk doktorlarının mikro cerrahide dünyada önde geldiğini belirterek, Ümit Ergörmüş'ün vücudunda mikro cerrahi onarımı yaptıklarını ifade etti. Ameliyatın başarılı olduğunu bildiren Topalan, şunları söyledi: ''Ümit'in iki ayağından 3 parmak alacağız. Eline dikeceğiz. Bu üç parmakla kalemde tutabilecek kaşık da, düğmelerini de ilikleyebilecek. İnsan vücudunda her organın bir benzeri var. Bu biz doktarlar için önemli. Plastik cerrrahi ve mikro cerrahi de Türk doktorları olarak iyi olduğumuz için insanlarımıza yardım ediyoruz. Ameliyat biraz zor ama Ümit'in okuması için bu şarttı. Çok da başarılı geçti. Şimdi diğer parmakların nakli için gerekli süreyi bekleyeceğiz.'' Ümit Ergörmüş ise çok mutlu olduğunu belirterek, ''Parmaklarım olsun, biraz da yüzüm düzelsin, bir şey istemiyorum. Okumak, doktor olmak istiyorum'' dedi. Mustafa Ergörmüş ise oğlunun sağlığına kavuşmasını istediğini ifade ederek, ''Tek istediğim oğlumun eli kalem tutsun, toplum içine çıkabilsin'' dedi.