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Okulun yangın merdiveninden düşüp ölen minik Sanem Ece, toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta teneffüste okulun yangın merdiveninden boşluğa düşerek ölen 6 yaşındaki Sanem Ece Boztaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törenle toprağa verildi

30 Eylül 2017 20:25

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta teneffüste okulun yangın merdiveninden boşluğa düşerek ölen 6 yaşındaki Sanem Ece Boztaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.
Sivas\'ta dün Cumhuriyet Üniversitesi Kampusu\'ndeki Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu 1\'inci  sınıf öğrencisi Senem Ece Boztaş, 4 katlı okulun 2\'nci kattında, yangın merdiveninden boşluğa düşerek ağır yaralandı. Cumhuriyet Üniveristesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi ardından minik Sanem Ece\'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.
\"ÖPMELERE DOYAMADIM YAVRUM\"
Sanem Ece Boztaş için Ulu Camii\'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sanem Ece Boztaş\'ın babası Burhan ve annesi Gülsüm Boztaş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi anne Gülsüm Boztaş, üzerine Sanem Ece\'nin minik elbisesinin konulduğu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Burhan Boztaş\'ın da ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Baba Boztaş\'ın, 2 yıl önce kızı Sanem Ece\'ye daha fazla vakit ayırabilmek için polislik mesleğinden istifa ettiği ve KPSS sınavına hazırlandığı ifade edildi. Kılınan cenaze namazının ardından Sanem Ece Boztaş, Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sivas Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Cumhuriyet Üniversitesi Kampusu içerisinde yer alan Cumhuriyet İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Sanem Ece Boztaş\'ın yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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