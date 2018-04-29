Okulun ilk gününde çocuğunuzun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmanın 6 güvenli yolu

Sosyal medya Eylül ayında, pek çok anne-babanın çocuklarının okula başladığı ilk günün fotoğraflarını paylaştığı bir yer haline geliyor. Ancak ailelerin bu fotoğrafları yayınlamadan önce iki kez düşünmesi gerekebilir.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, okulun ilk gününde çocuğunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmak isteyen anne-babalar için uzmanlar tarafından dile getirilen tavsiyeleri derledik:

Çocuğunuzu yaşlandığında utandıracak fotoğraflar paylaşmayın. Bugün için "şirin" olabilecek bir fotoğraf, ileride çocuğunuzu utandırabilir.

Çocuğunuzun fotoğrafını çekerken, kareye başka biri de giriyorsa çocuğunuza sorarak fotoğrafı çekmek için izin alın. Çocuğunuz sevmediği biriyle aynı fotoğrafta yer almak istemeyebilir.

Çocuğunuzun okulda ve okul dışında okul üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşmamaya çalışın. Üniformalı fotoğraflar, onun kolay tanınmasına, hangi okula gittiğinin rahatça tespit edilmesine ve dikkat çekmesine neden olabilir.

Arkadaşlarından ve ailelerinden, çocuğunuzu fotoğraflarda etiketlememelerini rica edin.

Sosyal medya hesabınızın profil ayarlarını ve paylaşımlarınızı ara sıra kontrol edin. .Çocuğunuzun paylaşmak istemediğiniz bir fotoğrafını yanlışlıkla paylaşmış olabilirsiniz.

Çocuğunuzun fotoğrafını paylaşırken fotoğrafta, herkes tarafından bilinen yerlerin konumunu belirtmeyin. Bu yolla çocuğunuzun kötü niyetli kişiler tarafından bulunmasına engel olabilirsiniz.