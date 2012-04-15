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Yaşam

Okulun camlarını öğrenciler sildi

Konya’daki Vali İhsan Dede İlköğretim Okulu'nda, öğrencilerinin okulun 2’nci katındaki pencerenin pervazına çıkarak camları sildikleri iddia edildi

15 Nisan 2012 19:18

Konya’daki Vali İhsan Dede İlköğretim Okulu'nda, öğrencilerinin okulun 2’nci katındaki pencerenin pervazına çıkarak camları sildikleri iddia edildi.

 
Merkez Selçuklu İlçesi’nde bin 963 öğrencisi bulunan 3 katlı Vali İhsan Dede İlköğretim Okulu’nda geçen hafta 2’nci katta, pencerenin pervazına çıkarak camları silenlerin öğrenciler olduğu söylendi. Çocukların düşme tehlikesine rağmen camları sildiği gören çevredeki bazı vatandaşlar, o anı cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin içeriden camları silerken, 2 kişinin de pervaza basıp, zaman zaman yürüyerek ya da emekleyerek camları silmesi dikkat çekti.
 
 

'Okulda hizmetli yok'

 
 
Okul yöneticileri, okulda hizmetli olmadığını ve öğrencilerin çevresini temiz tutmaları konusunda sürekli uyardıklarını ancak camları silmeleri yönünde bir talepleri olmadığını söyledi. Dersleri boş olduğu sırada öğrencilerin camları sildiğini sonradan öğrendiklerini savunan okul yöneticileri, haberlerinin olması halinde buna izin vermeyeceklerini öne sürdü.
 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konu hakkında yapılan ihbar üzerine inceleme başlattı.
 

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