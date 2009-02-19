Okulun bodrumu suyla doluyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 yıldır zemininden su çıkan, eğitimin devam ettiği 75. Yıl İlköğretim Okulunun temelinde çökmeler yaşandığı bildirildi.



Çarşı Mahalle Çakmaklı mevkisinde 1999 yılında eğitim ve öğretime açılan Bozüyük 75. Yıl İlköğretim Okulunun bodrumuna iki yıl önce su dolmaya başladı.



Kalorifer kazanının bulunduğu bodrum katına dolan suyun bir kaynaktan çıktığı sanılıyor. Gün içerisinde belirli sürelerle çalıştırılan pompayla su tahliye ediliyor.



Toplam 200 öğrencinin eğitim gördüğü okulda beton zemin ve duvar kenarlarından kendine yol bulan suyun, binada çökmelere ve çatlaklara neden olduğu bildirildi.



Okul yetkilileri, geçen yıl okulun bodrum katına açılan kanallar ve ızgaralarla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını her geçen gün artarak devam eden su nedeniyle kanalların da yetersiz kaldığını kaydetti.



Yetkililer, gün içerisinde belirli sürelerde motorlu pompayı çalıştırıp bodruma dolan suyu tahliye ettiklerini söyledi.



Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayı, ortaya çıktığı anda ilgili mercilere ilettiklerini bildirirken, veliler de kısa zamanda yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.



Bu arada, Bozüyük Kaymakamı Ahmet Katırcı durumu öğrenince harekete geçti. Bilecik Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile görüşen Kaymakam Katırcı, sorunun çözülmesi için ödenek istedi ve ihale sürecini başlattı.



