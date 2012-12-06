Okulun bilgi işlem sistemini hackleyip mezun oldular

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgi-işlem ağına girmeyi başaran bir grup sayesinde öğrenciler almadıları derslerden bile iyi notla geçti, yapmadıkları stajlarını tamamladı. İki yıl boyunca yapılan değişiklikler sayesinde bir çok öğrencinin mezun olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden İbrahim Evrim Ayral'ın haberine göre olay, üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Aydın'ın dikkati sayesinde fark edildi. Bazı öğrencilerin notlarında değişiklik yapıldığından şüphelenen Nizamettin Aydın üniversite yönetimine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren yönetim, konuyla ilgili inceleme komisyonu kurulup olayın aydınlatılmasını istedi. Komisyon, bilgisayar sistemi, güvenlik açıkları, öğrencilerin notları, öğretim üyelerinin sisteme giriş çıkış durumları ve sistem içinde yaptıkları işlemleri tek tek inceledi.

Öğrencilerin; aldıkları notları, güvenlik duvarını profesyonelce hiçbir iz bırakmadan aştıkları tespit edildi. "Hayalet hacker'lar"ının belirlenmesi için sisteme giriş yapan tüm IP numaraları tek tek tarandı. Giriş çıkış zamanları şüpheli olan IP numaraları tespit edildi. ve yaptığı işlemler kontrol edildi.

Üniversite içi ve dışından aynı IP üzerinden sisteme 200'ü aşkın giriş-çıkış tespit edildi. Diğer taraftan öğrencilerin gerçek notları ile bilgisayar sistemindeki notları karşılaştırıldı. Notlarında değişik yapılmış olan ikisi mezun olmuş 6 öğrencinin ismi belirlendi. Bu öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği'nden Mehmet T., Burhanettin B., Hamit S., Afgan uyruklu Abdulquium M. ile Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Fatih A. ve Matematik Mühendisliği öğrencisi Mehmet K. oldukları ortaya çıkarıldı.

Okul yönetimi sisteme müdahalede bulunan öğrencileri belirlese de soruna nedne olan güvenlik açığını belirleyemedi.

Öğrencilerden, Mehmet T.'nin 8, Abdulqaium M.'nin 2, Fatih A.'nın 17, Mehmet K.'nin 3 dersi gerçekte almadığı halde sisteme eklediği ve sanki almış gibi notlandırdığı belirlendi. Bunun yanı sıra Burhanettin B.'nin 8, Hamit S.'nin 3, Abdulqaium M.'nin 12, Fatih A.'nın 6, Mehmet K.'nin 7 ders notunda da değişiklik yaptığı tespit edildi.

Üniversite yönetimi, Burhanettin B. ile Hamit S.'nin bilgi işlem sistemi üzerindeki kayıtlı staj durumları ile öğrenci dosyalarındaki staj kayıtlarının birbiriyle çeliştiğini ortaya çıkardı. İki kaydın örneğini de savcılığa sunan yönetim bu öğrencilerin stajlarını yapmayıp daha sonra sistem üzerinden staj günlerini düzelttiklerini bildirdi.