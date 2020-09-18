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Okul müdürünün azarlamasının ardından balkondan atlayıp felç kalan Hamza İpek: Hayallerimi çaldılar, yürümek istiyorum

18 Eylül 2020 08:49

5 yıl önce kız arkadaşıyla öpüştüğü iddiasıyla okul müdürünün odasına çağrılıp azarlandığı için okulun balkonundan atlayıp felç kalan Hamza İpek, “Basketbolcu olmak istiyordum. Tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşıyorum. Hayallerimi çaldılar. Tazminat miktarı beni ilgilendirmez, yürümek istiyorum” dedi.

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