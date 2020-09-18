Okul müdürünün azarlamasının ardından balkondan atlayıp felç kalan Hamza İpek: Hayallerimi çaldılar, yürümek istiyorum

5 yıl önce kız arkadaşıyla öpüştüğü iddiasıyla okul müdürünün odasına çağrılıp azarlandığı için okulun balkonundan atlayıp felç kalan Hamza İpek, “Basketbolcu olmak istiyordum. Tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşıyorum. Hayallerimi çaldılar. Tazminat miktarı beni ilgilendirmez, yürümek istiyorum” dedi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan Hamza İpek, 9 Aralık 2015’te lise arkadaşı D.H. ile öpüştüğü iddiasıyla okul müdürünün odasına çağrıldı. Hakaret, suçlamalara maruz kaldı ve okuldan atılmayla tehdit edildi. Psikolojik baskı nedeniyle Hamza, okulun balkonundan atladı, ağır yaralandı, yürüyemez hale geldi. Şu an 20 yaşında olan Hamza sın 5 yılını tekerlekli sandalyede geçirdi. İdare mahkemesi, olaydan okul yönetimini sorumlu tuttu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenciye 1 milyon 700 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

"'Kapı orada' dedi, atladım"

Hamza, o gün okul müdürünün odasında yaşanılan tartışmaya ilişkin olarak, “Müdürün odasında ‘Hocam, D.H. ile öpüştüğümüz doğru değil. İki senedir beni okuldan atmaya çalışıyorsunuz. Okuldan atarak kurtulamazsın. Öleyim de kurtulun’ dedim. ‘Kapı orada’ dediler. O zaman 15 yaşında bir çocuktum. Sinirden kapıyı açtım, aşağı atladım. Aşağıda yanıma gelen okul müdürü başımda ‘Sen ölmedin mi, senden kurtulamadım’ dedi” iddiasında bulundu.

"Ben sadece yürümek istiyorum"

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'ye konuşan İpek, tek isteğinin yürümek olduğunu belirtti. İpek, “Yürüyebilmem için kök hücre nakli gerekiyor. Birden fazla ameliyatın yapılması gerektiği söylendi. Tedavim için ciddi paralar talep ediliyor. Ailem yoksul, bunu karşılayabilecek durumda değil. Bazı özel hastanelere gittik ancak üstümüz başımızla yargılandık. Doktor, karşılayamayacağımızı bildiği için tedavi için gereken ücreti bile söylemedi. Uzun süre yatmamdan dolayı artık vücudumda yatak yaraları oluşmaya başladı. Tedavi olmak istiyorum. Ben yoksul bir ailenin üyesiyim. Hayatın zorluklarına alışkınım. Mahkemenin verdiği tazminat miktarı beni ilgilendirmiyor. Dünyayı ayaklarımın altına serseler de gözümde yok. Ben sadece yürümek istiyorum. Ayağımda 5 TL’lik bir ayakkabı olsun ama ayaklarım yere bassın ve ben yürüyebileyim” dedi.





"Hamza tedavi edilsin"

Anne Rüştiye İpek ise oğlunun tedavi edilmesini istediğini belirterek şöyle konuştu: “Bu tazminat miktarı bana verilmese de olur. Direkt oğlumun tedavisi için kullanılsın. Oğlumun tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi gerekiyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Oğluma kullandığı tekerlekli sandalye bile bir tanıdık tarafından sağlandı. Hiçbir para oğlumun sağlığını yerine getirmeyecektir. Benim isteğim oğlumun ayağa kalkmasıdır. Hamza göğsünden aşağısını hissetmiyor. Kollarını kullanabiliyor. 5 yıldan beri yatak yaraları var. Hiç geçmeyen yaralar var. Oğlum intihara sürüklendi, onuru gururu kırıldı. O zaman daha yeni 15 yaşına girmişti. O yaşta ölümü çare olarak gördü. Bir gün bile hocaları gelip geçmiş olsun demediler. Çocuğumun hayatı gitti, darmadağın olduk. Perişan olduk çok yalnız kaldık.”

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