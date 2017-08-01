T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okulu taşırken sıraları pencereden attılar!

Sosyal medyaya yansıyan olay tepki topladı

01 Ağustos 2017 16:04

Mersin’de, başka bir binaya taşındığı için boşaltılan Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sıra ve masaları pencereden atıldı. Mahalleli atılan malzemelerin sağlam olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan olay büyük tepki topladı.

Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kuyuluk yolu üzerindeki yeni binasına taşınma kararı ile birlikte boşaltılmaya başlandı. Bundan sonra Mezitli İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet verecek binada, cumartesi günü de boşaltma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin kullandığı masa ve sandalyeler, okulun 5’inci katından atıldı. Mahallede oturan Mesut Yürük’ün cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıyan olay, vatandaşların tepkisini çekti.

"Masalar sağlamdı"

Masaların sağlam ve kullanılabilir durumda olduğunu iddia eden mahallelilerden Mesut Yürük, o an okul bahçesinde bulunan Mezitli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abbas Üçkardeş’e neden atıldığını sordu. Yapılan işlemin durdurulmaması üzerine polis ve zabıtaya haber veren Yürük, yaşananları da cep telefonu ile görüntüledi. Müdür Abbas Üçkardeş, atılan sıra ve masaların kullanılmayacak durumda olduğunu, sağlam olanların depoya götürülüp kırık olanların atıldığını söyledi.

ETİKETLER

Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesitaşınmaksırapencereden atıldıtepkihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24