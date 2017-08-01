Okulu taşırken sıraları pencereden attılar!

Mersin’de, başka bir binaya taşındığı için boşaltılan Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sıra ve masaları pencereden atıldı. Mahalleli atılan malzemelerin sağlam olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan olay büyük tepki topladı.

Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kuyuluk yolu üzerindeki yeni binasına taşınma kararı ile birlikte boşaltılmaya başlandı. Bundan sonra Mezitli İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet verecek binada, cumartesi günü de boşaltma çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin kullandığı masa ve sandalyeler, okulun 5’inci katından atıldı. Mahallede oturan Mesut Yürük’ün cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıyan olay, vatandaşların tepkisini çekti.

"Masalar sağlamdı"

Masaların sağlam ve kullanılabilir durumda olduğunu iddia eden mahallelilerden Mesut Yürük, o an okul bahçesinde bulunan Mezitli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abbas Üçkardeş’e neden atıldığını sordu. Yapılan işlemin durdurulmaması üzerine polis ve zabıtaya haber veren Yürük, yaşananları da cep telefonu ile görüntüledi. Müdür Abbas Üçkardeş, atılan sıra ve masaların kullanılmayacak durumda olduğunu, sağlam olanların depoya götürülüp kırık olanların atıldığını söyledi.