Okulu saçlarını boyamaya zorlayınca tazminat davası açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ekim (DHA) - Japonya\'da genç bir kız, öğretmenleri doğal kahverengi saçlarını siyaha boyatmaya zorladığı için Osaka yönetimini dava etti.

Asahi gazetesinin haberine göre, ilk kez 2015 yılında öğretmenlerinin 18 yaşındaki bir lise öğrencisine saçlarını siyaha boyaması için baskı yaptıkları söylendi. İddialara göre, saç rengi yeterince siyah olmadığı için genç kızın bir okul gezisine katılmasına izin verilmediği ve okul kaydının silindiği belirtildi.

Öğretmenlerinin, \"öğrenci değişim programından gelen sarı saçlı yabancı öğrencilerin dahi saçlarını siyaha boyatmaya zorladıklarını\" söyleyen genç kız, ruhsal bozuklukların yanında, boyanın saçlarına ve kafa dersini de zarar verdiğini belirtti.

Yerel haberlere göre öğretmenlerinin \"ya saçını siyaha boya ya da okulu bırak\" uyarısı üzerine Eylül 2016\'dan beri okula gitmeyen genç kızın, Osaka hükümetini mahkemeye verdiği ve 2.2 milyon yen (70 bin lira) tazminat istediği belirtildi.

Okul üniformalarındaki kurallar ve siyah saç da dahil olmak üzere, Japonya\'daki birçok okul kız öğrencilerine katı kurallar koyuyor. Japonya\'nın çeşitli bölgelerindeki okullardan öğretmenlerin internet üzerinden paylaştıkları yönetmelik listelerine göre, bazı okullarda genç kızların saç bandı dahil olmak üzere herhangi bir takı takmaları ve ortaokul kız öğrencilerinin kaşlarını alması yasak.

Ünlü eğitim yorumcusu Naoki Ogi konuyla ilgili olarak, herhangi bir insanın doğal saç rengini değiştirmeye çalışmanın \"insan hakları ihlali\" olduğunu ve yetişkinlerin çocuklarla daha \"saygılı, şefkatli ve eşit bir ilişki kurmayı hedeflemeleri\" gerektiğini söyledi.