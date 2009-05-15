Okulu mezbahaya çevridiler!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir ilköğretim okulu binasında kesilerek parçalanmış bir inek bulundu.



Olay, bugün Orta Mahalle'deki, bir süredir kapalı olan Kamara İlköğretim Okulu binasında yaşandı. Bazı kişilerin okul binasında inek kesmeye çalıştığını fark eden mahalle sakinleri, hemen durumu Akçaabat Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden zabıta ekiplerini gören iki kişi kaçtı.



Ekiplerin yaptığı incelemede ineğin hastalıklı olduğu belirlendi. Zabıta ekipleri, kaçan kişilerin hastalıklı ineği gizlice keserek satmayı düşünmüş olabileceğini söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

