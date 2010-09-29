-''OKULLU ÇOBAN'' DÖNEMİ BAŞLIYOR KONYA (A.A) - 29.09.2010 - Konya'da İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''çoban yetiştirme eğitimi'' projesi çerçevesinde ilköğretim mezunu ya da okuma-yazma bilen 140 kişiye 2'şer haftalık sürelerle teorik ve uygulamalı olarak çobanlık eğitimi verilecek. Konya'da İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Konya İli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile düzenlenen ''Çoban Yetiştirme Eğitimi Projesi'' uygulanmaya başladı. Konya İl Tarım Müdür Vekili Bülent Alparslan, Türkiye'de hayvancılık sektöründe ortaya çıkan sorunların çözümünde etkili olması için bu projeye önem verdiklerini dile getirerek, ''Sürü bakıcısı, hayvan bakıcısı diye yeni bir terminoloji oluşacak. İlerleyen aşamalarda bu eğitimle, çobanlık bir meslek haline gelecek. Eğitimli bir mesleğin oluşmasını biz de arzu ediyoruz'' dedi. 140 kişinin katılacağı eğitimlere, ilköğretim mezunu ya da okuma yazma bilen 22-35 yaş arası kişilerin başvurabileceği, kayıtların Konya İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden yapılacağı bildirildi. Eğitime katılan ve tamamlayan kursiyerlere günlük 10 lira ve yol iaşe bedeli verileceği, 2'şer haftalık programda, teorik ve uygulamalı eğitim yapılacağı öğrenildi.