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Okullarının tür kodu ÖSYM’de farklı olduğu için açıkta kaldılar

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirip sınavsız ön lisans programına yerleşmek isteyen 39 öğrenci, ÖSYM'de okulun tür kodu farklı olduğu için bu haktan yararlanamadıklarını söyledi

31 Temmuz 2014 18:44

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, Kandilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nden bu yıl mezun olan 46 öğrenciden 7’si üniversite sınavına girerek lisans programlarına yerleşirken 39’u kendi alanlarında sınavsız ön lisans programına yerleşme hakkını kullanmak için başvurdu. Ancak öğrenciler, okullarının tür kodunun ÖSYM’de Sağlık Meslek Lisesi türünde olduğu için açıkta kaldıklarını belirttiler. 

Durmuş Sevindik’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, öğrencilerden 19 yaşındaki Atakan Yılmaz, meslek lisesi mezunu olarak kendi alanlarında yüksek öğretime geçiş hakkını kullanmak isterken bunun gerçekleşmediğini öğrenince şoke olduklarını söyledi. Yılmaz, "Önce bireysel bir sorun olduğunu sandık. Sonra tüm okul mezunları olarak bu haktan yararlanamadığımızı öğrendik. Yaptığımız araştırma da okulumuzun tür kodunun ÖSYM’deki farklı yer aldığını öğrendik. Okulumuzun tür kodu ’56127’ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi iken ÖSYM bilgilerimize ’56013’ kodlu Sağlık Meslek Lisesi girilmiş. Bu yüzden sınavsız geçişteki önceliğimizi okulun bütün öğrencileri olarak kaybetmiş bulunuyoruz ve herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemedik. Üniversiteler geçiş önceliğini Anadolu Sağlık Meslek Liseleri’ne verdiği için biz hakkımız olan tercihi kaybettik. Mağdur durumdayız. Bu hata düzeltilmezse hakkımızı mahkemede arayacağız" dedi. 

Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ise bazı okulların adının Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olması gerekirken sistemde Sağlık Meslek Lisesi olarak geçtiğini, bunun da tercih sonrası öğrencileri zor durumda bıraktığını söyledi. Özbek, "Öğrencilerimiz tercihlerinde sistemsel hatadan dolayı sıkıntı yaşandı. Öğrencilerimiz şikâyetlerini belirten dilekçelerini okula vermişler. Bakanlığa durum hakkında yazı yazdık, cevap bekliyoruz" dedi.

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