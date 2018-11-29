Okulların güvenliği kadınlara emanet

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde okullar, kadın güvenlikçilere emanet. Öğrencilerin büyük ilgisini çeken kadın güvenlik görevlileri, hem öğrencilerin hem de okulun güvenliğini sağlıyor.

Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve İşkur İnegöl Şube Müdürlüğü işbirliğinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kuralarla belirlenerek, 61 okulda görevlendirilen çoğunluğu kadın güvenlik görevlileri 9 ay boyunca görev yapacak.

İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin güvenliğini sağlayan Sadife Akkaya, \"İnegöl’deki bir çok okulun güvenliğini sağlayanların kadın olması oldukça iyi. Çünkü kadınlar, her işte olduğu gibi güvenlik konusunda da oldukça titiz oluyor. İşimi severek yapıyorum. Öğrenciler, bizim geleceğimiz. Onların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Bu mesleği tercih etmemdeki sebep; kendi kişiliğime yatkın bulmamdandır. Sonuçta vatanımın evlatlarını koruyorum. Zaman zaman tatlı zorluklar olabiliyor, onların da üstesinden geliyoruz. Ailelerimizin endişelenmesine gerek yok; hepsinin evlatları güvende\" dedi.

GÜVENLİK İHTİYACINI EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILIYORLAR

\"Kurumumuzun toplum yararına çalışma programları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okullarda, sadece temizlik hizmetleri konusunda destek vermiyoruz\" diyen Akkaya, \"Yeni süreçte artık güvenlik personeli ihtiyacını da bu program çerçevesinde okulların personel ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sene de İnegöl’deki 61 okulun güvenlik personeli ihtiyacını karşıladık. Görevlendirilen güvenlik personelleri yapılan incelemelerin sonucunda okullar da görevlerini yapıyorlar. Kadın güvenlik personelleri okullarımızdaki güvenlik ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyorlar. Bizler de oldukça mutluyuz\" ifadelerini kullandı.



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