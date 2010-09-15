-OKULLARIN ELEKTRİĞİ BORÇ YÜZÜNDEN KESİLDİ İZMİR (A.A) - 15.09.2010 - İzmir'de, elektrik borcu bulunan bazı okulların elektriği kesildi. Alınan bilgiye göre, Bayraklı Evrenpaşa İlköğretim Okulu ile Karşıyaka'daki Behçet Uz Anadolu Lisesi ve Karşıyaka İlköğretim Okulunun elektrikleri, borçları nedeniyle bugün kesildi. Yaklaşık bir ay önce de borçları olan bazı okulların elektriğinin kesildiği, İl Özel İdaresinden sağlanan para ile bir miktar ödeme yapılarak okullara elektrik verilmesinin sağlandığı öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, bugün elektriği kesilen okulların dışında başka okulların elektriğinin kesilip kesilmediği hakkında bilgi sahibi olmadığını, yine İl Özel İdareden para çıkararak ödeme yapmaya çalışacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığına birçok kez durumu anlatan yazı yazdıklarını kaydeden Üye, Özel İdare bütçesiyle borcun tamamını kapatamayacaklarını sözlerine ekledi. İzmir'deki okulların, su ve elektrik kullanımlarından kaynaklanan 50 milyon 944 bin 327 lira borcu bulunuyor. Borcun 9 milyon 940 bin 128 lirasını elektrik borcu oluşturuyor.