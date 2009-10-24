Okulların çevresinde gezene 100 TL ceza!

Denizli’de işi olmayan kişilerin okulların çevrelerinde dolaşmaları yasaklandı. Yasağa uymayanlara100 TL paracezasıkesilecek.



Denizli Valiliği bir genelge yayımlayarak işi ve ilgisi olmayan kişilerin okul önlerinde ve çevresinde dolaşmalarını, okullara 100 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Denizli Valisi Yavuz Erkmen tarafından onaylanan genelge yürürlüğe girdi. Karar, il sınırları içerisindeki ilköğretim ve lise düzeyindeki okulları kapsıyor. Yasağa uymayanlar Kabahatler Kanunu uyarınca 100 TL para cezasıyla cezalandırılacak.



Okullardaki eğitim ortamının olumsuz yönde etkilenmesini önlemeyi amaçlayan uygulama kapsamında, okul çevrelerindeki güvenliğin artık çok daha sıkı tutulacağı vurgulandı.



Taciz olayları engellenecek



Okula giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere, okullar çevresinde muhtemel kavga, taciz gibi olayların önüne geçilmeye çalışılacağının belirtildiği genelgede şöyle denildi:



“Okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrolleri yapılacak. Okulla ilişiği olmayan, işsiz, güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevrelerini mekân tutmalarının önüne geçilecek.

Bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek tehdit ve tehlikeler engellenecek. Uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate alınarak, okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadele yapılması, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi amaçlanıyor.”