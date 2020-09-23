Okulların açılmasını fırsat bilen dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat!

Okulların açılmasını fırsat bilen dolandırıcıların sosyal medyada "yardım kampanyası" ilanıyla duygu sömürüsü yaparak vatandaşları dolandırdığı belirlendi . Durumu fark ederek uyarıda bulunan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "Maalesef kötü niyetli kişiler çeşitli şekillerde, vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar etmeye çalışmaktalar. Bunlardan bir kısmı da kaymakamlıkların, resmi kurumların ismini kullanarak dolandırma çabası gösteriyor" dedi.

Okullarda yüz yüze eğitim bu hafta başladı. Okullarda eğitimin başladığı bu dönemde, yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, kaymakamlıklardan yasal izin aldıklarını iddia ederek “Öğrencilere kırtasiye ürünü ve çanta yardımı kampanyası" başlığı altında, sosyal medyada banka hesap numaraları paylaşıyor, para topluyorlar. Yaptıkları sahtekarlığa dahil etmeye çalıştıkları kurumlardan biri de, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı oldu. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan yasal izin aldığını iddia eden dolandırıcılar, öğrenciler için yardım kampanyası başlattığını öne sürerek sosyal medyada IBAN numaralarını paylaştı. Kaymakamlık ise durumu fark etmesi üzerine harekete geçerek, kendilerinden izin almayan bu kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Kaymakamlık uyardı

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “Tabii ülkemizde maalesef kötü niyetli kişiler çeşitli şekillerde, vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar etmeye çalışmaktalar. Bunlardan bir kısmı da kaymakamlıkların, resmi kurumların ismini kullanarak dolandırma çabası gösteriyor. Belki vatandaşlarımızı arayan kişiler olabiliyor bu şekilde. Devlet hiçbir zaman için kendisi aramaz. Yardım toplama yönetmeliğindeki hükümler çok açık bir şekilde anlatılıyor. Kaymakamlıklardan ve valiliklerden nasıl izin alınacağı hususları belli. Bu belgeler geçerli. Bunun dışında sosyal medyada özellikle kaymakamlıktan izin aldık, okuldan izin aldık gibi kendi şahsi hesaplarını paylaşan kişiler görüyoruz. Bunların hepsi dolandırıcılığa giriyor açıkçası. Vatandaşlarımızın kendi bildikleri ve doğrudan bu hususlarda yetkili olan kurumlar, STK'lar var. Bunlar vasıtasıyla yardımda bulunmaları büyük bir önem taşımakta" şeklinde konuştu.

"Yardım toplama girişimlerinin ardında dolandırıcılık olabilir"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, "Sahte izinlerle yardım topladıklarını ilan edenler de var. Vatandaşların sorgulaması lazım. noktada kişilerin öğrencilere olan şefkat ve merhametini istismar etmek için, öğrenci olarak ilanlar veriyorlar. Tüketicilere tavsiyem bebekler için, yaşlılar için, hastalar için, özellikle öğrenciler için yardım toplama girişimlerinin ardında dolandırıcılık olabileceği ihtimalini de yok saymasınlar" dedi. Vatandaşların bağış yapmadan önce, yardım kampanyasının yasal izinli olup olmadığını sorgulaması gerektiğini anlatan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Yardım toplamayla ilgili ülkemizde mevzuat var, kanun var. Bu yasaya göre de kişiler izin almadan, mülki amirliğe başvurup oradan izin numarası edinmeden yardım toplayamazlar. Toplarlarsa suç işlemiş olurlar. Lakin sahte izinlerle yardım topladıklarını ilan edenler de var. Vatandaşların sorgulaması lazım. Çünkü özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitimin yapılmasından ötürü öğrenciler biraz mağdur kaldılar. Kiminin bilgisayarı, kiminin ekonomik durumu yok. İşte bu noktada kişilerin öğrencilere olan şefkat ve merhametini istismar etmek için, öğrenci olarak ilanlar veriyorlar. Tüketicilere tavsiyem bebekler için, yaşlılar için, hastalar için, özellikle öğrenciler için yardım toplama girişimlerinin ardında dolandırıcılık olabileceği ihtimalini de yok saymasınlar. Çünkü yardım toplama kanununa göre, aleni yardım toplamak isteyenler mutlaka mülki amirliğe başvurarak, izinlerini almalıdırlar. Aksi halde yapılan suçtur, bunun cezası vardır"

"Sahte izin numaraları ile para topluyorlar"

Vatandaşların, izin alındığı iddia edilen makama başvurarak, bu yardım kampanyasının gerçek olup olmadığını anlayabileceklerini vurgulayan Ağaoğlu, "Sahte numarayla da toplayabiliyorlar. Çünkü bu dolandırıcılarda vicdan yok. Ve vicdanlı insanları sömürerek, aldatarak onların paralarını edinmeyi amaçlamışlar. Öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları için para istiyor, bazen kırtasiye malzemesi isteyerek bunları satıyorlar. Somut bir örnek var. 'Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan izin alınmıştır' diye yardım topluyor kırtasiye malzemesi alınacak diye. Ama Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı bunu fark etmiş ve yalan olduğunu da ilan etmiş. Hemen bu iki görsel ile vatandaş Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunursa, savcılık peşine düşer ve yakalar da" dedi.

Vatandaşlardan Merdan Akbudak, “Vallahi bana çok güvenilir gelmiyor, katılmıyorum. Çünkü bu tür kampanyalar hepsi iyi niyetli olmayabilir. Gerçekten toplanan yardımların adresine ulaştırılıp ulaştırılmadığı da belli değil. Devletin de bu konuda bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Bu konuyla alakalı ilgili mecraların takip ve denetimini daha sıkı tutması lazım. Çünkü biliyorsunuz, dijital düzene geçildi ve internet üzerinde bir sürü olumlu ve olumsuz şeyler var. İşin ucunda maddiyat olduğu için, olumsuz şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.

Zuhal Karaçam ise, “Katılmıyorum çünkü sağlıklı bulmuyorum. İnsanların daha bilinçli olup daha farklı yaklaşmaları lazım. Ama insanları saf taraflarından vuran bir kesim var. Gerekirse okul aile birlikleri de zaten yardım topluyor" dedi.