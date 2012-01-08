-Okullarımızı halkın emrine veriyoruz İSTANBUL (A.A) - 08.01.2012 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Okullarımız Hayat Olsun'' Projesinin şehirlere ve özellikle de mahallelere yeni imkanlar vereceğini belirterek, ''Projeyle artık okullarımız sadece derslerin yapıldığı mekanlar olmaktan çıkacak. Okullarımızı mahalle halkının emrine veriyoruz'' dedi. Ak Parti Çatalca ve Silivri İlçe Kongrelerine katılan Dinçer, her iki kongrede yaptığı konuşmalarda,AK Partinin yaptığı hizmetlerin 50-100 yıl sonra da hatırlanacağını belirtti. ''Okullarımız Hayat Olsun'' adlı bir projelerinin bulunduğunu aktaran Dinçer, şunları söyledi: ''Okullarımız Hayat Olsun Projemiz şehirlerimize, özellikle de mahallelerimize yeni imkanlar ve fırsatlar verecek. Projeyle artık okullarımız sadece derslerin yapıldığı mekanlar olmaktan çıkacak. Okullarımızı mahalle halkının emrine veriyoruz. Mahalleliler kendi eğitimleri için, kendi düğünleri, kendi özel programları için okullarımızı dersliklerimizi kullanabilecekler. Artık bugünden sonra okullar, spor salonları, konferans salonları halkın ihtiyaçları için açık olacak. Sadece derslerde değil, ders dışında da yaşayan okullarımız, aynı zamanda mahalle halkına, tüm ebeveynlere hayat verecek. Okullarımızdaki kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları da mahalle halkın hizmetine açılacak. Bundan sonra okulun en kolay ulaşılabilen, en güzel salonlarında bilgisayar laboratuvarları, kütüphanelerle birlikte olacak, ders dışında da açık olacak. Çocuklarımızın internet kafelere gitmelerini engelleyeceğiz.'' Dinçer, okulların bahçelerinin de mahalle halkına hizmet vereceklerini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: ''Dersin dışında çocuklarımızı sokaktan kurtaracağız. Okul bahçelerinde yapacağımız oyun alanlarıyla, açık dersliklerle, okul bahçelerimizi şenliklendiriyoruz. Okullarımızı sadece mahalle halkımıza değil, belediyelerimizin de hizmetine veriyoruz. Belediyelerimiz her yere bilgi evi açmasınlar, bir dünya masraf etmesinler, gelip okullarımızda istedikleri salonu, istedikleri amaçla kullanabilsinler diye onlara da açıyoruz. Bence bu hizmet okullarımıza olan bakışımızı değiştirecek. Çünkü inanıyoruz ki eğitim sadece derslikte olmaz, eğitim okulun koridorlarında, eğitim okulun bahçesinde, eğitim mahallenin sokaklarında, eğitim ailenin oturma salonunda da yapılır. Dolayısıyla biz bütün alanları genişleterek eğitimi okul bahçesinde sokaklarda, evlerde yapacağız. Ebeveynlerimizi kendi okulumuzda misafir ederek, eğiteceğiz. Böylece top yekün bir eğitim için farklı bir perspektif getiriyoruz.'' Kongrelere, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşcu ve milletvekilleri de katıldı.