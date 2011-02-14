-OKULLARI ÖZEL FİRMALAR TEMİZLEYECEK DİYARBAKIR (A.A) - 14.02.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) başlatılan çalışma kapsamında okulların temizlik hizmetleri özel firma elemanlarınca yürütülecek. Bakanlığın tarihinde bir ilk olan uygulama kapsamında illerin büyüklüğü ve ihtiyacına göre tasnif edilen bütçe kapsamında Türkiye genelinde okullarda temizlik işinin hizmet alımı yoluyla yaptırılması amacıyla hazırlıklara başlandı. Çalışmalarına geçen yıl başlanan ve ilk kez bu yıl pilot uygulama ile hayata geçirilen 90 milyon lira bütçeli çalışma kapsamında okulların temizlik işleri özel temizlik firmalarınca gerçekleştirilecek. İhaleler il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Genel bütçeden 1 milyon lira ödenek gönderilen Diyarbakır'da bu hafta ihale işlemlerine başlanıyor. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Zülfü Toman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte okulların ve yatılı kurumların hizmetli ihtiyacının hizmet alımı yolu ile firma elemanlarınca yürütüleceğini söyledi. Bu kapsamda ilk kez bu yıl tüm Türkiye'de pilot uygulamanın başlatıldığına dikkati çeken Toman, toplam bütçenin illerin büyüklüğü ve okulların ihtiyacı oranında tasnif edildiğini, bu kapsamda Diyarbakır'a bütçeden 1 milyon lira pay ayrıldığını belirtti. Toman, ödenek nispetinde bu hafta ihale işlemlerine başlayacaklarını ifade ederek, şöyle dedi: ''Bakanlık tarihinde ilk kez uygulanan yöntemde Diyarbakır'a ayrılan 1 milyon lira bütçe kapsamında yaklaşık 110 hizmetli alacağız. Son dönemde hizmetli alımı yapmak yerine bu yol ve yöntemlere başvuruluyor. Biz de proje kapsamında kentimizin hizmetli açığını ve okulların fiziki durumunu bildirdik. Gönderilen ödenek nispetinde ihale kapsamında alınacak firma elemanlarını ilk etapta hiç hizmetli bulunmayan okullarda görevlendirmeyi planlıyoruz. İhtiyaç bulunan okullarda ivedi olarak birer hizmetli görevlendirdikten sonra okulların büyüklüğüne göre hizmetli sayısını artırabiliriz. Önümüzdeki yıl ödenekler bakanlık nezdinde artırılarak bu uygulama devam edecek. Uygulama ile hizmetli açığı bir ölçüde kapanmış olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar pozitif sonuç verecektir.''