Okulları kız öğrencilere açmayan Taliban'a kınama

Batılı ülkeler, Afganistan'da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri kapalı tutmaya devam eden Taliban'ı ortak açıklamayla kınadı. Taliban'ın kararına Türkiye de tepki göstermişti.Afganistan'da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri açacağını duyuran Taliban'ın bu kararını askıya alması, Batılı ülkelerin tepkisine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Norveç dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin imzalarının bulunduğu ortak açıklamada, alınan bu kararın Taiban'ın meşruiyet beklentisine ve Afganistan'ın "milletler topluluğunun saygın bir üyesi olma arzusuna" zarar vereceği belirtildi. Açıklamada, "Kız ya da oğlan, kadın ya da erkek, tüm Afgan vatandaşları her düzeyde ve ülkenin her vilayetinde eğitim için eşit hakka sahiptir" denildi. "Taliban'ın bu eylemi, Afgan halkına ve uluslararası topluma kamuoyu önünde verdiği güvencelerle ters düştü" ifadesini kullanan Batılı ülkeler, Taliban'ı "Afgan kızlarına vereceği zararın ötesinde sonuçları olacak bu kararından acilen geri dönmeye" çağırdı. Ortak açıklamaya imza atan ülkelerden Norveç, Ocak ayında Taliban'la Batılı diplomatlar arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmıştı. Norveç hükümeti, Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetimi ele geçiren Taliban ile Batılı ülkeler arasında gerçekleşen ilk resmi görüşmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Taliban'dan "somut talepleri" olduğunu duyurmuştu. Türkiye de çağrıda bulunmuştu Taliban, geçen Çarşamba günü kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri açtıktan saatler sonra bu okulları yeniden kapama kararı almıştı. Bu karar, yaklaşık yedi ay sonra ilk kez okula gitme heyecanı yaşayan Afgan kızlarında yarattığı hayal kırıklığının yanı sıra uluslararası kamuoyunda da ciddi tepkiye neden olmuştu. Taliban'ın kız öğrencilerle ilgili kararına Türkiye de tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada da, Afganistan'da orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılması ve her yaştan kız çocuklarının eğitimine izin verilmesi için çağrıda bulunuldu. Söz konusu açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığı, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" ifadesini kullandı. DW,AFP / CÖ,ET © Deutsche Welle Türkçe