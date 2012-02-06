-Okulları dünyayla buluşturduk ANKARA (A.A)- 06.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu milletin evlatları son derece zekidir. Bu millet, tarihin her döneminde yeniye, yeniliğe uyum sağlamayı, en hızlı şekilde ayak uydurmayı bilmiştir. İnşallah bu yeni sürece de öğrenci, öğretmen, idareci, veliler olarak çok hızlı şekilde adapte olacak, dünyaya örnek teşkil eden bir sistemi yerleştirmiş olacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Fatih Projesi'nin okullarda uygulamaya geçmesi dolayısıyla düzenlenen törende, böyle büyük, tarihi nitelikte ve çığır açan bir projenin uyum sürecinin elbette zaman alacağını söyledi. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin bu sürece uyum sağlamalarının ve ayak uydurmalarının elbette belli bir vakit isteyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Öğretmenlerimizi, idarecilerimizi bu sürece hazırladık, hazırlıyoruz. Gerekli yazılımlar noktasında, başta TÜBİTAK ve üniversitelerimiz olmak üzere kurumlarımız, özel sektörümüz başarılı çalışmalar yürüttü, yürütüyor. Türkiye'de, bu projeyle birlikte bilişim teknolojisi sektörü, yazılım sektörü, teknoloji ağırlıklı üretim artık çok farklı bir boyut kazanacak. Tüm sorunları, ortaya çıkabilecek tüm aksaklıkları inşallah çok hızlı bir şekilde aşacağız. Burada öğretmenlerimiz kilit bir rol oynuyorlar. Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: Bu proje, öğretmeni, öğretmenin işlevini azaltmayacak, tam tersine, öğretmeni eğitimde daha önemli, daha hayati bir konuma taşıyacak. Bizim bu açılışı bir öğretmen lisesinde yapmamızın elbette anlamı var. Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesinin sevgili öğrencileri, Fatih Projesi, en başta sizlerin sayesinde, sizlerin omuzlarında, sizlerin çabasıyla yürüyecek. Bugün burada, bu teknolojiyle aldığınız eğitimle, yarının nesillerini sizler yetiştireceksiniz. Daha bu yaşlarda, bu teknolojiye ayak uydurarak sizler, bu teknolojiyi geliştirecek, öğretmen olduğunuz sınıflarda bu teknolojiyi en ideal şekilde kullanacaksınız. Mevcut öğretmenlerimizin de bu yeni sürece çok hızlı ayak uyduracaklarına, çok hızlı şekilde uyum sağlayacaklarına yürekten inanıyorum. Bu milletin evlatları son derece zekidir. Bu millet, tarihin her döneminde yeniye, yeniliğe uyum sağlamayı, en hızlı şekilde ayak uydurmayı bilmiştir. İnşallah bu yeni sürece de öğrenci, öğretmen, idareci, veliler olarak çok hızlı şekilde adapte olacak, dünyaya örnek teşkil eden bir sistemi yerleştirmiş olacağız.'' -''2002'ye göre eğitimin bütçesini yüzde 425 oranında artırdık''- Türkiye'yi, eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet alanlarında büyüteceklerini, Türkiye'yi bu 4 alanda geleceğe taşıyacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Erdoğan, geride bırakılan 9 yılda bu sözlerini tuttuklarını, bu vaatlerini yerine getirdiklerini ve eğitime Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını yaptıklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Dikkatinizi çekiyorum. Şu anda Türkiye'nin toplam derslik sayısı 570 bin. Bunun 370 binini, yani yarıdan fazlasını, yani üçte ikisini biz açtık, Türkiye'ye biz kazandırdık. 2002 yılında eğitime ayrılan pay 7,5 milyar lira iken, bu rakamı 2011 yılında 34 milyar liraya, 2012'de ise 39 milyar liraya çıkardık. 2002 yılına göre, eğitimin bütçesini tam yüzde 425 oranında artırdık. Bilgisayar, biz iktidara geldikten sonra icat edilmedi. 2002 öncesinde bilgisayar vardı. Dünyada olsun, Türkiye'de olsun, son derece yaygın şekilde kullanılıyordu. Ama bilgisayar, bizden önce okullara giremedi, öğrencinin, öğretmenin hizmetine sunulmadı, sunulamadı. İnternet, aynı şekilde, bizim hükümetimizden önce de vardı. Ama interneti eğitimin hizmetine, öğrencinin hizmetine sunmadılar. 9 yılda okullarımıza 896 bin 500 adet bilgisayar gönderdik. Türkiye genelinde 29 bin 812 bilişim teknolojisi sınıfı açtık, okulları, öğrenciyi, bilgisayarla, internetle, yani dünyayla buluşturduk.''