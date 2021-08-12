"Okulları açık tutmanın sürdürülebilir yolu"; California'da tüm öğretmen ve okul personeline aşı ya da haftalık test şartı

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ABD’nin California eyaleti yeni eğitim öğretim dönemi başlarken öğretmenler ve okul personeli için aşı şartı koyan ilk eyalet oldu. Aşı yaptırmayanların haftada bir Covid-19 testi yaptırması gerekecek.

California Valisi Gavin Newsom’ın duyurduğu yeni düzenleme tüm devlet ve özel okullar için geçerli olacak. Okullardaki tüm öğretmen ve personelin aşı yaptırması, yaptırmıyorsa haftalık test yaptırması gerekecek.

Newsom, “Bunun doğru olan adım olduğunu, okullarımızı açık tutmak için sürdürülebilir yol olduğunu düşünüyoruz” dedi.

California’da da ABD’nin pek çok eyaleti gibi Delta varyantı nedeniyle Koronavirüs vakalarında artış görülmeye başladı. Yeni varyantın çocukları da etkilemeye başladığı belirtildi.

Demokrat Vali Newsom’ın daha önce okullarda maske zorunluluğunu duyurması bazı velilerin ve Cumhuriyetçi siyasetçilerin tepkisini çekmişti.