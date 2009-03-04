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Yaşam

Okullardan 'Kenan Evren' adı kaldırılacak

İzmir İl Genel Meclisi, okullardan "12 Eylül" ve "Evrenpaşa" adlarının değiştirilmesi için ‘temenni’ kararı aldı.

04 Mart 2009 02:00

İzmir İl Genel Meclisi, "12 Eylül" ve "Evrenpaşa" ilköğretim okullarıyla Kenan Evren Anadolu Lisesinin adının değiştirilmesi için "temenni" kararı aldığı bildirildi. 

'Kenan Evren' adı tartışması sürüyor

İzmir İl Genel Meclisinin dünkü toplantısında gündem dışı söz alan CHP'li meclis üyesi Gülşen Korkmaz Kahraman, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ülke demokrasisini kesintiye uğrattığını; insanlara zulüm ve baskılar yapıldığını söyledi. O dönemde 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiğini, 650 bin kişinin gözaltına alındığını savunan Kahraman, şöyle konuştu:

‘Darbecilerin isimlerinin okullarda işi ne?’

"Toplumda böylesine ağır tahribata neden olan bir darbenin ve darbecilerin isimleri okullarımıza verilmiş, tarihimizdeki bu kara leke ölümsüz kılınmaya çalışılmıştır. Demokrasinin beşiği olan İzmir'de Narlıdere 12 Eylül ve Yamanlar Evrenpaşa ilköğretim okullarıyla, Gültepe Kenan Evren Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Bugün gerçek darbeciler halen Cumhuriyet balolarına davet ediliyorken, ülkede sahte darbeciler yaratıldı ve bu insanlar işlenmeyen bir suçun bedelini şimdiden ödemeye başladılar.

‘İzleri İzmirimizden silinsin’

Uzun gözaltılar, iddianame tekniğine aykırı iddianameler, neyle suçlandıklarını bilmeden tutuklanıp halen de haklarında iddianame düzenlenmeyen insanlar var. Eğer hepimiz demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden yanaysak, darbenin ve darbecilerin izleri en azından güzel İzmirimizden, okullarımızdan silinsin ve o okullarda okuyan çocuklar 'Bu 12 Eylül iyi bir şey olmalı ki okullarımıza ismi verilmiş' diye düşünmesinler."

‘Okullara Erdal Eren’in adı verilsin’

Söz konusu okullara 12 Eylül döneminde idam edilen Erdal Eren, eski Gültepe belediye başkanlarından Aydın Erten ve şair Nazım Hikmet Ran'ın adlarının verilmesini öneren Kahraman, "darbeler nedeniyle bu kadar travma yaşamış bir ülkede yeni darbeler olmasın, sahte düşmanlar yaratmayalım" dedi.

Konuşmanın ardından İzmir İl Genel Meclisi Başkanı İsmail Yılmaz, darbe yıllarının kötü yıllar olduğunu, ancak okulların isimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesinin uygun olacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Naci Erdem'in de Gülşen Korkmaz Kahraman'ın konuşmasını destekleyici sözlerinin ardından, meclis üyeleri oy birliğiyle okul isimlerinin değiştirilmesi yönünde temenni kararı aldı.

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