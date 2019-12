Okullardaki şiddete karşı muhbir öğretmen önlemi

T24

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okul ve çevresinde güvenliğin sağlanması ve şiddetin önüne geçilmesi amacıyla, her okulda bir müdür yardımcısını 'irtibat görevlisi' olarak belirlendiğini açıkladı.Akşam gazetesinde yaımlanan haber şöyle:Okul güvenliğine ilişkin ilk somut adımlar Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik döneminde başlatılan projeyle atıldı. İçişleri Bakanlığı'yla yürütülen ortak çalışmanın ardından, kavgaların önlenmesi ve okulları tehdit eden gençlik ve uyuşturucu çeteleriyle mücadele için bazı okullarda 'irtibat görevlisi' adı altında sivil polisler görevlendirilmişti.Bakan Nimet Çubukçu, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okullarda şiddeti önlemek amacıyla yapılan çalışmaların neler olduğuna yönelik soru önergesini yanıtladı. Çubukçu yanıtında, bugüne kadar alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri verdi:2009-2010 eğitim-öğretim yılında okullarda 2 bin 881 güvenlik kamerası kuruldu. Giriş-çıkışlar, okul koridorları 24 saat kayıt altına alınıyor. Kamera ve alarm sistemi olmayan okullarda ise çalışmalar sürüyor.Okulların giriş-çıkışlarının kontrol altında tutulması amacıyla okul girişlerine gerek özel güvenlik görevlileri, gerekirse okul görevlileri de yerleştirilecektir.'Çevreden Gelebilecek Tehlikeler ve Alınması Gerekli Tedbirler' konusunda 100 okulda, 'Gençliğin Zararlı Akım ve Faaliyetlerden Korunması' konusunda 64 okulda, 'Madde Kullanımı ve Talep Azaltımı' konusunda 64 okulda, 'İyi Vatandaş, Dürüst İnsan, Topluma Faydalı Birey, Toplum Düzenine ve Kurallarına Uyma' konusunda 120 okulda konferanslar ve bilgilendirme toplantıları yapılacak, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 50 okulda 'Okul Geçit Görevlisi' yetiştirilecektir.Okullar ve çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl olduğu gibi 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da 385 okulda 199 emniyet irtibat görevlisi, 15 emniyet 'krize mühadale ekibi' ve araçlı 126 emniyet ekibi görev yapmaktadır. Ayrıca her okulun bir müdür yardımcısı irtibat görevlisi olarak belirlenmiş ve emniyet görevlileri ile karşılıklı iletişim bilgileri paylaşımı sağlanmıştır.